«Единая Россия» подвела промежуточные итоги работы и представила свои планы

«Наша цель – безоговорочная победа на парламентских выборах. Считаю возможным улучшить наши текущие позиции. Мы расширяем возможности для оперативного ответа на запросы граждан, наращиваем взаимодействие партийных организаций и депутатского корпуса на местах. Собираем предложения избирателей, которые войдут в новую редакцию народной программы. Проработке вопросов, которые должны быть в неё включены, надо уделять самое пристальное внимание», - поставил задачу Дмитрий Медведев.

«Результаты предварительного партийного голосования – лучшее подтверждение тому, что работа идёт в нужном направлении. В Единый день голосования в сентябре 2025 года партию на выборах разных уровней будут представлять более 800 участников спецоперации», - сказал он.

По словам Дмитрия Медведева, дополнительные возможности для внутренней мобилизации и настройки на большую кампанию даст масштабирование лучших практик «Единой России» по работе с людьми в новых регионах.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев особо подчеркнул, что гуманитарная миссия «Единой России» будет продолжаться столько, сколько это необходимо. Партия уже направила в новые регионы 141 тысячу тонн гуманитарных грузов, и эта цифра каждый день растёт.

Владимир Якушев остановился на реализации Народной программы, акцентировав внимание, что она выполнена на 83%. Среди значимых достижений прошлого года - рост маткапитала, открытие почти 2,5 тысяч ФАПов, газификация 285 тысяч домов, ввод 293 школ и капремонт ещё 847, благоустройство почти 8 тысяч дворовых территорий и общественных пространств.

Он также напомнил, что началась перезагрузка и актуализация партийных проектов, а также всей инфраструктуры. По итогам Года первичек «Единая Россия» установила систему поощрений первичных отделений, создала федеральный и региональные советы и возобновила конкурс первичных отделений. В текущем году активно прорабатываются предложения муниципальных депутатов.

Сенатор РФ, заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов отметил, что необходимо учитывать тенденции жизни страны и общества.

«Состоявшееся заседание Генсовета посвящено промежуточным итогам деятельности партии и важным акцентам ее работы в период до выборов нового созыва депутатов Государственной Думы. Выступавшие отметили достижения по направлениям, предпринятые изменения, стоящие перед нами задачи. Даны поручения проработать серию актуальных инициатив. Такие сессии, как было отмечено, будут проводиться с большей регулярностью. Для политической силы конституционного большинства, которой является «Единая Россия», итоговой целью предстоящего большого электорального цикла названа безусловная победа на парламентских выборах. На этом пути предстоит еще очень многое сделать. Вместе со страной мы продолжаем гуманитарную миссию, поддержку наших защитников. Партия не может не учитывать тенденции жизни страны и общества в своих действиях и своих подходах на будущее. Важно совместно с гражданами простроить нашу программу дальнейшего развития, аккумулировав и включив в нее максимум запросов. Она обязана быть конкурентной, отражая деятельную сущность «Единой России», и решения следующего пятилетнего цикла, воплощением которых займутся те профессионалы новой волны, которых определит избиратель. Для всей партийной системы это подчеркивает задачи внутренней мобилизации, диалога с земляками, донастройки всех уровней», - подчеркнул сенатор РФ.

На заседании обсудили выполнение нового раздела народной программы – по поддержке участников СВО. Его координирует Герой РФ, участник программы «Время Героев» Владимир Сайбель. По инициативе «Единой России» принято 130 законов о поддержке бойцов. Партия реализует проекты по психологической и социокультурной реабилитации военнослужащих, помогает им в трудоустройстве и организации собственного бизнеса, создает условия для занятий спортом. Помимо этого, партия поддерживает бойцов, которые решили идти в политику.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что в новой программе «Единой России» должен быть раздел по поддержке участников СВО и их семей. Помимо этого, он поручил использовать инфраструктуру региональных, местных, первичных отделений «Единой России» для сбора предложений в новую предвыборную программу.