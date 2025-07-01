Ленобласть отмечает День ветеранов боевых действий

«В этот день мы, прежде всего, с уважением вспоминаем тех ребят, кого призвала Родина исполнить свой воинский долг. Отстаивая интересы нашей страны, защищая безопасность граждан Советского Союза и Великой России. Участники боевых действий — это офицеры, солдаты, сержанты, старшины. Но всех объединяет одно — верность присяге, верность воинскому долгу, дружба, взаимовыручка и патриотизм. Патриотизм — это действительно большая любовь и уважение к своей Родине. И этому надо у них учиться. И у тех ребят, кто сегодня здесь стоит, в строю, у тех, кто не смог сегодня быть на мероприятиях, хотя многие из них участвуют в мероприятиях в других городах, поселках и, конечно же, мы, когда говорим о наших ребятах, вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину. Очень важно, чтобы молодое поколение девчонок, мальчишек не просто брали пример с наших воинов, а старались быть на них похожими. Поэтому прежде всего я хочу вас, уважаемые воины-ветераны, попросить, несмотря на сложности сегодняшней жизни, бытовые проблемы, рабочие проблемы, учебу, находить время, приходить в школы, в наши техникумы, колледжи, встречаться с ребятами и рассказывать, не стесняясь, рассказывать о своем боевом пути, о своем боевом братстве, о своих орденах и медалях, о своих товарищах. Это очень важно», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

В торжественно-памятной акции «Отвага, мужество и честь!» во Всеволожске приняли участие общественники, депутаты, жители области и сами ветераны боевых действий и участники СВО. Памятные акции сегодня проходят в разных районах Ленинградской области.