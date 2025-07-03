Лето с пользой: познавательные встречи проводят в детских лагерях Ленобласти представители «Знания»

Благодаря интеграции в программу работы оздоровительных лагерей будет организовано более 20 мероприятий. В частности, в июне лекторы «Знания» побывали в Гатчинском округе и Выборгском районе, где работают лагеря «Маяк» и «Премьера».

«Знакомим ребят с основами финансовой грамотности, рассказываем и о достижениях современной отечественной науки. Отдельно стоит выделить встречи в рамках трека Знание.Герои, посвященные изобретениям конструкторов и ученых времен Великой Отечественной войны. Ведь противостояние врагу – это не только сражения армий, но и битва умов, технологий», – отметила директор филиала Общества «Знание» в Ленинградской области Татьяна Андреева.

Несмотря на то, что лето – это традиционное время для отдыха у представителей сферы образования, некоторые педагоги продолжают активную работу с молодежью. Так, в роли лекторов «Знания» детские лагеря посещают руководители Ассоциации педагогов Ленобласти Иван Хеорхе, Павел Гурьянов и Виктор Иванов.

Стоит добавить, что в нашей стране Общество «Знание» третий год подряд включается в работу по организации отдыха школьников: подготовлены различные инструменты, которые помогут сотрудникам лагерей сделать лето для ребят незабываемым.

«Летние каникулы – это не только время отдыха, но и прекрасная возможность расширить свой кругозор. Мы подготовили просветительскую программу, которая даст возможность молодым людям провести время с пользой: получить новые знания, вдохновиться на собственные большие достижения. У ребят будет возможность послушать лекции выдающихся людей, которые защищают нашу Родину, развивают науку и культуру, ежедневно своим трудом делают Россию еще лучше, еще сильнее. Уверен, что это будет интересно и познавательно, ребята пополнят свой багаж знаний», – рассказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.