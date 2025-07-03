«Орлят миллионы…»

Как всегда, фестиваль начался с митинга в поселке Сиверский у памятника героям Великой Отечественной войны, который находится рядом с кино-культурным центром «Юбилейный». Здесь среди других героев перезахоронен Саша Никифоров – юный сиверский подпольщик. На митинге выступили глава Сиверского территориального управления Андрей Головин, ветеран СВО Денис Кузнецов, сиверский краевед Алла Савицкая, представитель КПРФ Георгий Клюшников, ветеран спорта, патриот из Вырицы Борис Алексеев, учитель истории Константин Кошевой, участник пробега из Уфы Лев Скурихин.

После митинга состоялась экскурсия, которую провел бессменный экскурсовод фестиваля Константин Кошевой. Он рассказал об истории Сиверской от основания и до наших дней, а также о пионерском и военном периодах.

По традиции активное участие в фестивале принял музей «Дачная столица», с которого когда-то всё и началось. Здесь для самых юных участников было проведено специальное тематическое мероприятие. «Орлята» и их родители поучаствовали в реконструкции приема в пионеры, познакомились с пионерскими атрибутами, выставкой портретов пионеров – героев СССР, узнали о подвигах местных юных героев, имена которых высечены на кубках фестивального пробега на разных дистанциях.

В этот день работала благотворительная ярмарка команды «ZOV Федотовой». Уже третий год этот волонтерский центр принимает участие в спортивно-патриотическом фестивале. Площадкой выступила Сиверская школа-интернат. В этот раз каждый желающий мог приобрести на ярмарке понравившуюся вещь, а все средства с покупок пойдут на закупку материала или необходимых вещей для наших бойцов. Также волонтеры команды учили плести маскировочные сети. Большинство участников этого мастер-класса составили дети, которые за упорство и новый навык выбирали себе маленькие, но приятные призы. Рядом проходила выставка «Суровое эхо войны», которую организовали волонтеры военно-патриотического клуба «Рокот. Ленобласть».

Центральным событием фестиваля стал легкоатлетический пробег, который по инициативе Олега Прокошева прошел юбилейный десятый раз. Было четыре дистанции: 1 км, 2 км, 4 км и 8 км. По количеству участников этот год стал рекордным – 164 бегуна прошли трассы. Наибольшее количество участников представили «Гатчинские пробежки», Pavlenin Crew, «Сильвия», «Кировец», СК «Кикерино». Возрастной диапазон оказался широким: от 5 лет и до 87.

На дистанции 1 км результаты следующие: 1 место – Луиза Новожилова (2017 г.р., Карелия) и Фёдор Терехин (2018 г.р., Ленобласть); 2 место – Ксения Безруких (2017 г.р., Ленобласть) и Алексей Тузов (2019 г.р., Санкт-Петербург); 3 место – Виктория Бурова (2018 г.р., Ленобласть) и Артем Катаев (2017 г.р., Ленобласть).

На дистанции 2 км дела обстоят так: 1 место – Ангелина Мурашова (2010 г.р., Санкт-Петербург) и Артемий Ларькин (2016 г.р., Санкт-Петербург); 2 место – Анастасия Красавцева (2011 г.р., Ленобласть) и Сергей Солнцев (2014 г.р., Ленобласть); 3 место – Дарья Катаева (2010 г.р., Ленобласть) и Николай Каретников (1954 г.р., Санкт-Петербург).

Места на дистанции 4 км распределились следующим образом: 1 место – Мария Старова (2008 г.р., Ленобласть) и Шамсиддин Номозов (2010 г.р., Ленобласть); 2 место – Ольга Антонова (1959 г.р., Санкт-Петербург) и Александр Солнцев (2011 г.р., Ленобласть); 3 место – Анастасия Кускова (2008 г.р., Ленобласть) и Иван Монаков (2011 г.р., Ленобласть).

Самое большое количество бегунов собралось на дистанции 8 км. Результаты такие: 1 место – Валерия Гавриловец (1996 г.р.) и Александр Павленин (1991 г.р., Санкт-Петербург); 2 место – Дарья Елькова (2004 г.р., Ленобласть) и Александр Бабыкин (1988 г.р., Санкт-Петербург); 3 место – Маргарита Клёсс (1979 г.р., Санкт-Петербург) и Дмитрий Клеев (1989 г.р., Санкт-Петербург).

Победители получили кубки: «Памяти сиверского юного подпольщика Саши Никифорова», «Памяти юного партизана Саши Бородулина», «Памяти юного партизана Коли Подрядчикова», «Памяти юной партизанки Гали Комлевой», «Памяти спортсмена, выпускника ЛГУ Вячеслава Васильковского», «Памяти гатчинских спортсменов погибших или пропавших без вести (СВО)», «Памяти гатчинца, мастера спорта по бадминтону Михаила Лаврикова (СВО)», «Памяти выпускника Сиверской школы-интерната Никиты Цветкова (СВО)».

Самой трогательной частью стал, конечно, концерт. В нем приняли участие вокальная студия «Фиеста» (Колтушская ЦКС, руководитель – Вера Митрофанова) и семья Осиповых из деревни Сокколово. Звучали такие песни, как «Одинокая гармонь», «Журавли», «Вальс тишины». Сердце дрогнуло у каждого слушателя.

Закончился фестиваль по традиции коллективным исполнением песни «Орленок, Орленок, взлети выше солнца…», которая получила особенно широкое распространение именно среди партизан. Она была и паролем, и отрядной песней. Именно ее мысленно вспоминал Дима Боганков, когда февральским вечером 1942 года в парке поселка Строганов Мост его повели на расстрел немцы:

Орленок, Орленок,

взлети выше солнца…

…Не хочется думать о смерти, поверь мне,

В шестнадцать мальчишеских лет…

- Мероприятие получилось грандиозное! В лучших традициях нашего светлого советского прошлого. Спасибо вам за то, что хоть раз в год мы имеем возможность в нем беззаботно побывать! А ребятам-героям – вечная память! – поделился впечатлениями участник фестиваля Александр Панеев.

Фото организаторов фестиваля