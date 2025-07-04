В Ленинградской области газифицировали 21 тысячу домовладений по Президентской программе

С начала действия программы принято 49,6 тыс. заявок на догазификацию, заключено 48,8 тыс. договоров, 41,9 тыс. из которых уже выполнены, до участков проведены сети газораспределения.

«Мы стремимся поддерживать высокие темпы строительства сетей газораспределения и газопотребления. Газораспределительные сети до границ участка строятся бесплатно по программе догазификации. Правительством Ленинградской области выделяется субсидия, благодаря которой компенсируется существенная часть затрат на выполнение работ в границах участка», – отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.