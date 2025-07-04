Внимание!
ООО «Семеноводство» доводит до сведения граждан, что 10.07.2025 на земельных участках КН: 47:23:0000000:20 вблизи д. Тихковицы и КН: 47:23:0440001:209 вблизи п. Суйда по картофелю планируется внесение пестицидов методом опрыскивания.
Класс опасности для пчел / класс опасности для человека.
Лазурит, СП (0,7-1,4 кг/га) класс опасности 3/3;
Улис, ВДГ (0,6 кг/га)класс опасности 3/3;
Шарпей, МЕ (0,48 л/га)класс опасности 1/3;
Миура, КЭ (0,8-1,2 л/га) класс опасности 3/3;
Эскудо, ВДГ (0,025 кг/га) класс опасности 3/3;
АгроМастер 18-18-18+3+ТЕ (2,5 кг/га).
10.07.2025 на земельных участках КН: 47:23:0441002:136 и КН: 47:23:0000000:20 вблизи д. Тихковицы будут вноситься пестициды методом опрыскивания по яровой пшенице, яровому ячменю, яровому овсу.
Магнум, ВДГ (0,008-0,01 кг/га) класс опасности 3/3;
Балерина Супер, СЭ (0,3-0,5 л/га) класс опасности 3/2;
Шарпей, МЭ (0,15-0,2 л/га) класс опасности 1/3;
Моддус, К (0,2-0,4 л/га) класс опасности 3/3 (на пшенице и ячмене);
Миравис Нео, СЭ (0,5-1 л/га) класс опасности 3/2 (на пшенице и ячмене);
Колосаль Про, КМЭ (0,4 л/га);
АгроМастер 18-18-18+3+ТЕ (2,5 кг/га).
Погранично-защитная зона для пчел – не менее 4 - 5 км, ограничение лёта пчел – не менее 96 - 120 ч. Запрещено выходить на земельные участки в течение 3-х дней.