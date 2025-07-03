Премия имени Героя Советского Союза Георгия Коваленко –для лучших выпускников Вырицы
Вот уже пять лет в конце июня сын Героя Советского Союза, летчика Великой Отечественной войны Георгия Петровича Коваленко - Валерий Георгиевич - приезжает в поселок Вырица Гатчинского района, чтобы вручить премии имени своего отца лучшим выпускникам школ поселка.
Выбор места для награждения не случаен. Именно здесь 23 апреля 1920 года родился будущий прославленный летчик, единственный Герой Советского Союза, который мог называть Гатчинскую землю своей малой родиной.
В 2025 году в Вырице две медалистки: Арина Барабина и София Викулова. Они и стали обладателями премии имени Героя Советского Союза Георгия Коваленко. Ее денежная составляющая, конечно, важна, но сохранится в памяти и та теплота, и доброе напутствие, с которыми были вручены сертификаты победителей.
В год 80-летия Победы девушки запомнят совсем не случайное совпадение, когда наряду с их награждением в центр зала были приглашены представители Народного музея фабрики «Узор», где проходило это торжественное мероприятие. Для музея у Валерия Коваленко был особый подарок – точная копия Летной книжка Георгия Коваленко.
В добрый путь выпускники! Пусть взрослая жизнь у вас будет полной, интересной и, обязательно, нужной Отчизне, а ваши имена заслуженно появятся на страницах «Интерактивной карты Величия России» - проекта, который семья Коваленко также посвятила Георгию Петровичу и всем тем, кто создавал, защищал, восстанавливал и воспевал нашу Родину.
Текст и фото предоставлены АНО «ИКВР»