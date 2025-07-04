Молодёжь России может получить до 1,5 млн рублей на реализацию социально-значимого проекта

«Старт приёма заявок на Всероссийский конкурс молодёжных проектов открывает перед молодёжью уникальные возможности для реализации социально-значимых инициатив. Благодаря грантам в регионы можно привлечь до 1,5 миллионов рублей в 18 номинациях, каждый сможет выбрать своё направление, которое ему близко, и воплотить идеи в жизнь», – рассказала председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Проекты принимаются в 18 номинациях: #создавай_возможности, #развивай_среду, #объединяй, #защищай, #стирай_границы, #сохраняй_природу, #двигай_сообщества, #вдохновляй, #делись_опытом, #береги, #открывай_страну, #будь_здоров, #помни, #расскажи_о_главном, #родные_любимые, #МЫВМЕСТЕ, #Ты_не_один и #вклад_в_будущее.

Для качественной подготовки грантовых заявок для участников будут проведены установочные лекции о конкурсе, лекции по основам социального проектирования, бюджетированию проекта, составлению проектных заявок и другие.

Напомним, с 6 по 10 сентября на базе Центра «Безопасность и профилактика» пройдёт первый молодёжный форум, направленный на развитие социальных компетенций и устойчивости молодых специалистов к негативному информационному воздействию в условиях когнитивных войн и кризиса доверия. Регистрация открыта до 6 июля 2025 года.

Росмолодёжь.Форумы – специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает линейку форумов Росмолодёжи, образовательные программы круглогодичных молодёжных образовательных центров и единовременные масштабные события.