Право на счастливое детство

От «жалобной книги» – к штабу решений

Самая ценная помощь – та, что возвращает надежду. В адрес уполномоченного по правам ребёнка в Ленинградской области Татьяны Толстовой обратилась многодетная мать, проходящая сложный путь исправления. Ее трое взрослых детей были самостоятельными, а младший находился в детском учреждении. Долгие годы женщина не решалась ступить на путь восстановления в родительских правах, будучи убеждённой, что значительная задолженность по алиментам навсегда перечеркнет ее шансы на успех. Переломным моментом для нее стал переезд в Ленинградскую область, стабильное трудоустройство и решение жилищного вопроса. Обретя уверенность, она обратилась за помощью, и аппарат уполномоченного по правам ребенка не ограничился формальной консультацией.

- Да, в данном случае действительно имела место задолженность по алиментам. Однако наша задача – сделать так, чтобы это не стало непреодолимым препятствием для восстановления справедливости. Мы плотно взаимодействуем со всеми компетентными органами: судебными приставами, полицией, службами опеки и комиссиями по делам несовершеннолетних. На все наши запросы система оперативно реагирует. Я лично занимаюсь этим вопросом, в том числе участвуя в судебных процессах, – описывает ситуацию Татьяна Толстова.

Практическая помощь матерям оказывается на базе крупных ресурсных центров – проектов «Теплый дом» и «Новая жизнь». Они специализируются на работе с семьями, оказавшимися в сложных обстоятельствах, в том числе тех, где есть проблемы с алкоголем.

- Задача таких центров – не стать местом постоянного пребывания, а помочь найти ресурсы для восстановления кровной семьи или, если это невозможно, оперативно подобрать для ребенка замещающую семью. Мы ставим амбициозную цель: к 2030 году вдвое сократить число детей в специализированных учреждениях, обеспечив им семейное окружение, – подчеркнула детский омбудсмен.

Особое внимание уделяется оперативному реагированию на кризисные ситуации. Чрезвычайное происшествие в Любани, где в результате пожара трагически погибла мать с тремя детьми, стало потрясением для всего региона. Единственным, кому удалось спастись, стал 17-летний подросток. Татьяна Толстова провела рабочую встречу с представителями администрации Тосненского района и общественных организаций для координации помощи пострадавшей семье.

- В такой ситуации первостепенная задача – помочь ребёнку пережить невосполнимую утрату. Это тяжелейший процесс для любого человека, а для подростка – особенно. Дети чувствуют боль, страх и растерянность так же остро, как и взрослые, но у них еще нет жизненного опыта и ресурсов, чтобы справляться с таким горем. Наш приоритет – выстроить индивидуальную систему психолого-педагогической поддержки, не разлучая подростка с близкими. Ситуация находится на моем личном контроле, – подчеркнула уполномоченный по правам ребенка Татьяна Толстова.

На сегодняшний день подросток проживает вместе с отцом, который обеспечивает ему заботу и стабильные условия. Для помощи семье в преодолении тяжелой утраты к работе подключены психологи из некоммерческих организаций и общественного сектора региона.

Не только реакция, но и профилактика

Безусловно, важная тема – безопасность на дорогах. Здесь упор делается не на разбор аварий, а на их недопущение. Совместно с Госавтоинспекцией в регионе на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия: «Декада безопасности», «Юный пешеход», «Юный водитель». В игровой форме ребята повторяют правила дорожного движения, учатся внимательности и командному взаимодействию.

В вопросе профилактики одним из ключевых инструментов стала и Всероссийская акция «Родительская гостиная» – площадка, на которой родители могут обсудить со специалистами проблемы воспитания, обменяться опытом и найти поддержку. Кроме того, в рамках акции проводятся различные дискуссии с психологами и педагогами.

- «Родительская гостиная» – это уникальная возможность для мам и пап в простой, доверительной обстановке обсудить вопросы, требующие обстоятельного подхода и оптимального решения. Совместные усилия помогают нам лучше понять потребности наших детей и создать для них комфортные условия для роста и развития, – уверена Татьяна Толстова.

Параллельно идет работа на федеральном уровне. В конце сентября Татьяна Толстова приняла участие в XVI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! Быть рядом!» в Ульяновске. На площадках форума отрабатывались эффективные инструменты помощи семьям с детьми участников СВО и сохранения семьи для ребенка в ситуации алкогольной зависимости родителей. Приобретенные по итогам форума новые, полезные наработки будут использоваться и в Ленинградской области.

Любовь и внимание

И инициация изменения законов, и просвещение родителей, и экстренная помощь служат одной цели: создать для ребёнка благоприятную среду, в которой он может вырасти в сформировавшуюся личность. Философской основой этой работы стало обращение Татьяны Толстовой к родителям.

- Сегодня дети растут в непростое время, сталкиваясь ежедневно с большим количеством негативной информации. Именно поэтому задача родителей – создать дома атмосферу любви, которая сформирует добрые качества характера – терпимость и сострадание, – говорит Татьяна Толстова. - Воспитывая детей в духе добра, справедливости и взаимо­уважения, мы способствуем развитию эмоционально зрелых людей. Любовь и внимание – это и есть главные инструменты.

Если родителям нужна поддержка – не нужно стесняться обращаться за помощью. В Ленинградской области работают пять структурных подразделений Регионального центра психологической помощи несовершеннолетним: в Кингисеппе, Волхове, Гатчине, Выборге и Всеволожске. И конечно, всегда можно обратиться за советом и поддержкой непосредственно к уполномоченному по правам ребёнка.

Ксения Бондаренко

Фото пресс-службы Уполномоченного по правам ребёнка в Ленобласти