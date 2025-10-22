Кто останется без света 23 октября в Гатчинском районе

В современном мире дети и их родители сталкиваются со множеством вызовов. Задача аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Ленинградской области сегодня – не просто решать уже возникшие проблемы, а создавать систему, которая поможет семьям их избежать. Эта стратегия «работы на опережение» прослеживается в самых разных сферах. Подробнее – в материале «Ленинградской панорамы».