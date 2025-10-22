Поиск на сайте
Кто останется без света 23 октября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 23 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

23.10.2025 с 08:00 до 17:00

Вырицкое ТУ: 

п. Вырица, пр. Володарский, д.39, 43, 37, 35, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 46, 48

пер. Малый, д.1-19

шоссе Сиверское 

пер. Пильный 

пер. Восточный 

 

23.10.25 с 10.00 до 17.00

Сиверское ТУ:

п. Сиверский, ул. Паркетная, д. 23-51

ул. Ленина, д.16-29

 

23.10.2025 с 09:30 до 18:00

Сусанинское ТУ:

Массив Красницы

 

23.10.2025 с 10:00 до 17:30

Рождественское ТУ:

д. Старое Поддубье,

 

23.10.2025 с 10:00 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

д. Новые Черницы

д. Парицы

 

23.10.2025 с 10:00 до 17:30

Веревское ТУ:

д. Коммолово 

д. Бугры

 

23.10.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово

д. Хюттелево