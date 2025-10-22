Кто останется без света 23 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 23 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
23.10.2025 с 08:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
п. Вырица, пр. Володарский, д.39, 43, 37, 35, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 46, 48
пер. Малый, д.1-19
шоссе Сиверское
пер. Пильный
пер. Восточный
23.10.25 с 10.00 до 17.00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский, ул. Паркетная, д. 23-51
ул. Ленина, д.16-29
23.10.2025 с 09:30 до 18:00
Сусанинское ТУ:
Массив Красницы
23.10.2025 с 10:00 до 17:30
Рождественское ТУ:
д. Старое Поддубье,
23.10.2025 с 10:00 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
д. Новые Черницы
д. Парицы
23.10.2025 с 10:00 до 17:30
Веревское ТУ:
д. Коммолово
д. Бугры
23.10.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово
д. Хюттелево
