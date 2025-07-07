Выставка «Память» трёх поколений художников

Несмотря на то что свои работы представили разные художники, каждый из которых работает в собственной манере, выставка получилась цельной и очень интересной.

С акварельными работами члена Гатчинского товарищества художников, Всероссийского общества охраны памятников, художника и дизайнера Валентины Филипповой гатчинцы хорошо знакомы. В свое время Валентина Ивановна была художником при отделе культуры в Гатчине. Затем работала инженером эстетики в ОПХ «Суйда», где занималась ландшафтным и интерьерным дизайном. Также Валентина Филиппова известна своим активным участием в восстановлении музея А.П. Ганнибала в поселке Суйда. Именно она инициировала и возглавила строительство храма Воскресения Христова в селе Воскресенском по проекту архитектора Александра Семочкина (1994–2000). Проектировала Валентина Филиппова и иконостас этой церкви.

Всю свою жизнь Валентина Ивановна рисует, отдавая предпочтение своей любимой технике – акварели. Художница – постоянный участник республиканских, областных, региональных выставок акварелей. Работы Валентины Филипповой неповторимы и хорошо узнаваемы, благодаря лиричности образов, теплым, глубоким тонам и слегка размытым линиям. Ее пейзажи прозрачны, воздушны и романтичны. Они словно заполнены внутренним светом, который придает знакомым местам особенную прелесть и таинственность.

Дмитрий Безлепский родился в 1964 году в Ленинграде – в городе, где небо отражается в реках, а ветер носит на крыльях истории. Окончил легендарный Военмех, но всю жизнь не мог устоять перед зовом линий и пятен. Рисование стало его внутренней стихией, его тайным языком. В формировании художественного мировоззрения Дмитрия огромную роль сыграли суровый и загадочный Дальний Восток, где он прожил два года, и Кавказ – место детских каникул у бабушки, где горы встречаются с облаками. Эти земли пленили его воображение своим уникальным сплетением четырех стихий: света, камня, воды и воздуха.

Дмитрий Безлепский входит в сообщество вырицких художников «Вырица с мольбертом». Он автор персональных выставок в Санкт-Петербурге, Гатчине и Гатчинском округе. Сегодня художник живет и творит в поселке Вырица, где его вдохновляет видимая и невидимая красота здешних мест: туман над рекой, шепот сосен, дыхание земли.

В графемах Дмитрия удивительным образом переплетаются линия и пространство, отрезок и бесконечность. Его образы словно приглашают остановиться, задуматься, услышать внутренний ритм мира. Вечная дуэль черного и белого напоминает разгадывание головоломки, поиск пути, биение самого времени. Всего два цвета, которые отражают целую вселенную – безграничную и многоликую.

Свои работы Дмитрий Безлепский создает тушью, твердым пером или даже обычной шариковой ручкой. Среди работ, представленных на выставке, есть как вполне реалистичные пейзажи, так и абстрактные работы, и сюрреалистические вещи. Каждая из них заставляет остановиться и вдуматься в смысл прихотливо изогнутых линий, кое-где подсвеченных неяркими, искусно подобранными красками. Некоторые образы вполне узнаваемы, другие требуют расшифровки.

Самый юный участник выставки «Память», Михаил Безлепский, родился в 2006 году в Санкт-Петербурге. Еще в раннем детстве его притягивало рисование, возможность изображения различных существ и сценок. По-настоящему Дмитрий увлекся искусством в седьмом классе. Он начал заниматься на курсах художницы Анны Гончаровой, уроки которой повлияли на весь его последующий путь. В 2023 году Михаил поступил в СПБХУ им. Николая Рериха и сейчас заканчивает второй курс.

Познакомиться с выставкой «Память» целой династии талантливых художников можно до 21 июля в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина.

Подготовила Юлия Лысанюк