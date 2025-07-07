Взаимодействие должно быть эффективным

О том, как на сегодняшний день выстроена работа, рассказали заместитель главы администрации Гатчинского округа по развитию социальной сферы Павел Иванов, руководители профильных комитетов местной администрации, региональных структур и общественных объединений.

На заседании присутствовали помощник губернатора Ленобласти Сергей Галяев, директор Гатчинского филиала Центра социальной защиты населения Екатерина Битель, заместитель руководителя филиала фонда «Защит-ники Отечества» Ленинградской области Наталья Саечкина, председатель общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского округа Людмила Голубева, руководитель народного движения «Ангелы тыла» Анна Сотниченко, руководитель Центра волонтеров «ZOV Федотовой» Наталья Федотова, юрисконсульт государственного юридического бюро Ленинградской области Марина Крупина и другие руководители, специалисты и волонтеры, взаимодействующие с участниками специальной военной операции, ветеранами и их семьями

На встрече обсуждались вопросы поддержки ветеранов СВО и их близких, включая содействие в трудоустройстве, выделение земельных участков, предоставление льгот, в том числе на местном уровне, иные виды помощи.

В дискуссии участвовали председатель Общественной палаты Гатчинского округа Лариса Пункина, члены окружной палаты и представители Гатчинского подразделения Ассоциации ветеранов СВО.

Пользуясь возможностью прямого общения, представители Ассоциации ветеранов СВО задали волнующие их вопросы и внесли дополнительные предложения по направлениям, где уже оказывается помощь ветеранам СВО и где она необходима еще. Так, участники встречи подчеркивали необходимость оперативного и адресного подхода к решению проблем каждой семьи, столкнувшейся с трудностями.

В ходе дискуссии были выработаны конкретные предложения по совершенствованию механизмов поддержки. При этом было отмечено, что единым центром поддержки для ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов является фонд «Защитники Отечества». Это позволяет более точно определять потребности и направлять ресурсы.

Кроме того, обсуждалась возможность организации психологической помощи и реабилитации для бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий, вовлечение ветеранов в общественную жизнь региона, в том числе в патриотическое воспитание молодежи.

Рабочая группа Общественной палаты Ленинградской области продолжит работу по данному направлению и будет регулярно проводить подобные встречи для обмена опытом и выработки новых решений. Также прозвучало предложение сформировать рабочую группу по взаимодействию с участниками, ветеранами и волонтерами специальной военной операции в Общественной палате Гатчинского округа.

Татьяна Можаева