100-летний юбилей Ольги Ручкиной

Ольга Ивановна родилась 8 июля 1925 года в деревне Зимник Гдовского района Псковской области.

В 1945 году Ольга Ивановна поступила в Печерское медицинское училище, после его окончания трудилась в областном Доме ребенка. Затем более 36 лет Ольга Ивановна работала медицинской сестрой в детском санатории «Салют» в поселке Вырица. За период работы Ручкина Ольга Ивановна неоднократно награждалась грамотами и благодарностями за добросовестное отношение к работе. Награждена медалью «Ветеран труда».

От всего сердца желаем имениннице крепкого здоровья и долгих лет жизни в окружении родных и близких людей!