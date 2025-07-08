100-летний юбилей Ольги Ручкиной
Сегодня свой 100-летний юбилей празднует жительница поселка Вырица Гатчинского округа Ольга Ивановна Ручкина.
Рубрики: Общество
Ольга Ивановна родилась 8 июля 1925 года в деревне Зимник Гдовского района Псковской области.
В 1945 году Ольга Ивановна поступила в Печерское медицинское училище, после его окончания трудилась в областном Доме ребенка. Затем более 36 лет Ольга Ивановна работала медицинской сестрой в детском санатории «Салют» в поселке Вырица. За период работы Ручкина Ольга Ивановна неоднократно награждалась грамотами и благодарностями за добросовестное отношение к работе. Награждена медалью «Ветеран труда».
От всего сердца желаем имениннице крепкого здоровья и долгих лет жизни в окружении родных и близких людей!
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