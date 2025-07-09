В аграрную схему Ленобласти вошли 30 площадок

«Часть площадок уже существует, часть только планируется — но их закрепление в схеме означает, что регион поддерживает их развитие на официальном уровне. Это даёт инвесторам юридическую уверенность, доступ к льготам, инфраструктуре и мерам господдержки», — рассказал председатель комитета градостроительной политики Игорь Кулаков.

Обновлённая схема территориального планирования охватывает 13 районов Ленинградской области. В перечень вошли индустриальные парки, бизнес-инкубатор, кластеры в сфере растениеводства, птицеводства и молочного животноводства, а также отдельные крупные производственные комплексы. Документ закрепляет территориальные зоны, виды разрешённого использования земель и санитарно-защитные зоны с учётом классов опасности по СанПиН.

Решение полностью заменяет ранее действующие редакции и будет внесено в федеральную ГИС территориального планирования. Новая схема создаёт правовую базу для развития инфраструктуры, привлечения инвесторов и получения мер господдержки.