Протоки на территории усадьбы Демидовых «Тайцы» текут по искусственно проложенному руслу. В прошлом водную систему усадьбы украшали 22 моста: 16 деревянных, 5 каменных и один чугунный. Среди них был, например, Горбатый мост, построенный в конце XVIII века, предположительно архитектором Иваном Егоровичем Старовым. Он находится в парке на реке Серебристой (Большой протоке), в 170 метрах к северу от усадебного дома.

Реставрация усадебного дома и парковых объектов, расположенных на территории объекта культурного наследия, – дело затратное и небыстрое. При этом, как говорят местные жители, по парку не пройти уже сейчас, протока стала преградой. Самые активные занялись расчисткой русла, уборкой мусора, затем нашли доски и построили первый мостик. Было это в 2021 году.

- Соседи радовались, благодарили меня, потому что по парку уже невозможно было ходить, – рассказывает житель поселка Тайцы Андрей Ридаль. - Через неделю мост исчез, спустя месяц его вернули. И я продолжил дело. Сейчас мостиков уже пять. Досками и всем, чем могут, помогают знакомые. Чтобы ходить по мостику было не скользко, закрепил специальный коврик. Для безопасности установил на мосту ограждение и как особый символ – фигурку ангела-хранителя. Продолжаем убирать грязь и мусор вдоль протоки. Благое дело не осталось незамеченным. К сожалению, есть люди, которые приходят в парк не красотой любоваться… Мостики ломают. Указывают, что они незаконны и опасны. А до этого переходить протоку не опасно было?

Недавно дело о мостиках вдруг получило широкий резонанс. В социальных сетях одни жалуются на ненадежные конструкции, другие хвалят активистов и сами мостики, инициируют опросы в их поддержку. Красной нитью в дискуссии проходит мысль: если мостики помогают большинству перемещаться по парку, как их можно теперь убрать.

В Парковом агентстве Ленинградской области прокомментировали ситуацию:

- Временные мостки на территории Дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых «Тайцы» были установлены самовольно вне зоны основных экскурсионных маршрутов. Парковое агентство не возражает против гражданской инициативы, но вместе с тем обращает внимание, что эти сооружения могут быть опасны для посетителей парка.

Добавим, что территория усадьбы является выявленным объектом культурного наследия, в связи с чем любое капитальное строительство здесь не допускается. Обустройство временных сооружений допустимо только при согласовании комитета по сохранению культурного наследия.

По заказу Паркового агентства в этом году на территории усадьбы запланировано обустройство временного моста через протоку. Также по информации дирекции по сохранению культурного наследия Ленинградской области в этом году запланирована реставрация Горбатого моста.

Подготовила Татьяна Можаева