Летнее чтение – для всех!

Для самых маленьких

Дарья Миронова, «Живые узоры»

В стихах Дарья рассказываем малышам, как природа украсила животных – привычных нам и экзотических. Откуда у панды появились вокруг глаз пятна? Кто окатил из лужи гепарда? И почему у коровы на боках кляксы? Поэтесса показывает детям, что мир прекрасен и удивителен. В коротких стихах искусно обыгрываются окрасы и узоры животных, а смешные картинки Светланы Бушмановой можно рассматривать бесконечно.

Мажена Сова, «Удивленная сова»

В лесу живет сова, и она не спит по ночам. А утром все мешают ей спать. Почему так получилось? Сова решает разобраться и расспрашивает жителей леса. Но ответа ни у кого нет. А потом сова встретила ежика, который спит, ест и играет, когда он привык. Так сова понимает, что у всех в лесу свой режим. И в этом нет ничего страшного!

Внутри – забавные и притягательные иллюстрации Жоанны Лоро, а текста на страничках не много – ребенок сможет читать ее сам. Сама книга – отличный повод поговорить с детьми о режиме дня, который малыши так любят нарушать и ставить под сомнение.

Для дошкольников

Надежда Панкова, «Про кабанов, бобров и выхухолей»

Вы когда-нибудь задумывались, чем занимается в густых зарослях кабан, когда его никто не видит? А как семья бобров готовится к зиме? А правда ли, что хвост выхухоли пахнет ландышами? Надежда Панкова расскажет детям обо всем, ведь она работает и живет прямо в лесу! Ее книга – настоящий документальный сериал о заповедном лесе. Автор рассказывает о своей работе, о любимых представителях звериных семей и сопровождает это популярными экскурсами в зоологию.

Ноэми Вола, «Конец? Не всё так просто»

Когда я был маленьким, то хотел стать мастером по ремонту концовок. Ну, то есть тем, кто исправляет финалы историй. Потому что, если вы, конечно, заметили, они очень часто заканчиваются в самый лучший момент, но абсолютно не самым лучшим образом! Финалы нередко оказываются слишком затянутыми, грустными, несправедливыми, непонятными и просто дурацкими. Так почему бы (при помощи воображения) не починить их?!

Очень яркие, забавные и интересные иллюстрации в книге с гарантированно хорошей концовкой – такое нельзя упустить!

Петр Лутов, «Автозавод»

Виммельбух и графический роман под одной обложкой? Именно так. Это четырехметровая книга-раскладушка про тех, кто создает автомобили: ученых, инженеров и рабочих. Вы прогуляетесь от проходной до автосалона по всем цехам. Осторожно, разглядывать можно бесконечно!

Для младших школьников

Чо О, «Мой угол»

Ворона обзавелась, наконец, своим углом. Но теперь нужно его обустроить. Она размещает кровать, расставляет на стеллаже книги, стелет ковер. Вскоре в углу появляются красивая лампа и растение в горшочке. Вроде всё есть, но у Вороны возникает стойкое ощущение, что чего-то не хватает. Она берет кисть и краску и потихоньку принимается украшать стены – угол превращается в нечто совершенно волшебное! Однако чувство, что чего-то не хватает, не уходит. И тогда…

Это книга без слов, но с очень атмосферными иллюстрациями. Она рассказывает о заботливом создании уюта, вдохновении, креативности и дружбе.

Зина Сурова, Филипп Суров, «Синее перо»

Эта книга – дневник семейного путешествия по ладожским шхерам. Походные приключения, множество островов, байдарки, вечера у костра, рыбалка, купания, нерпы, черника, мхи и лишайники – всё, чем хороша Ладога, найдется в этой саге. Самое главное – вы окунетесь в тепло искренних и дружеских семейных отношений и поддержки.

Авторы собирали воедино свои впечатления от четырех длинных походов с детьми и «прорисовали» путь лодки на «листе» Ладоги. Живые яркие картинки позволят каждому читателю погрузиться в загадочный мир карельской природы.

Для подростков

Матс Страндберг, «Чумные цветы»

Осень 1710 года. Чума расправляет над Стокгольмом свои черные крылья. Даже самые привилегированные дома в городе не защищены от болезни, которую некоторые считают божьей карой. У Магдалены и Эббы умирает мать, и девочек отсылают пережидать эпидемию в замок Свардтдамм, где живет их тетка, баронесса Катарина. Она хоть и сестра-близнец их матери, но оказывается ее полной противоположностью – безжалостной и властной ханжой. У баронессы есть 16-летний пасынок, Аксель, но его давно уже никто не видел; сестрам запретили даже расспрашивать о нем. Однажды ночью Магдалена случайно встречает Акселя, и они становятся друг для друга утешением и опорой в суровом и темном замке, хранящем не одну страшную тайну.

Евгения Басова, «Наблюдатели»

Вы знаете, что среди нас живут те, кто был отправлен на Землю, чтобы наблюдать за людьми? Иногда они прикидываются кошками или собаками, иногда – еще кем-то. Они знают секрет перемещения в прошлое или в будущее. Они внимательно наблюдают за здешней жизнью. И мы вместе с ними.

Герои рассказов Евгении Басовой – очень разные люди. Например, Игорек очень любил своего папу, но не знал, каким тот был на самом деле. Миша уверен, что одна из кошек тети Оли – гуманоид с другой планеты. А детдомовцы Света и Сашка мечтают дружить с «домашниками» и готовы отдать другу единственный апельсин…

«Здешние не научились еще жить так, чтобы каждый был сыт и обогрет», – так говорят о жителях Земли наблюдатели. Им запрещено помогать – нужно только следить, чтобы земляне не попали ненароком в будущее. Но что, если люди сами создают свое будущее?

Евгений Басова пишет о том, что волнует современных подростков – о взрослении и осознании себя в этой жизни. Писательница является лауреатом «Книгуру» и конкурса имени К. Чуковского, финалисткой премии имени В. Крапивина. А художница Светлана Махрова сделала удивительно точные иллюстрации, отражающие жизнь героев рассказов и созданную писательницей атмосферу.

Елизавета Суралева