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Кто останется без света 14 июля в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 14 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

14.07.2025 с 10:00 до 17:00

Вырицкое ТУ:

д. Нестерково.     

 

14.07.2025 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.      

 

14.07.2025 с 09:30 до 17:30

Новосветское ТУ:

п. Пригородный (частично).  

 

14.07.2025 с 10:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

п. Тайцы, 

ул. Балтийская.

пер. Ушаковский д. 1-12;

ул. Вокзальная д. 1-9;

пер. Огородный д. 1-7;

пер. Центральный д. 1-8;

пер. 1-ый Полевой д. 1-7;

пер. 2-ой Полевой д. 2-10;

ул. Шоссейная д. 1-36.