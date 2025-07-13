Кто останется без света 14 июля в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 14 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
14.07.2025 с 10:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
д. Нестерково.
14.07.2025 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
14.07.2025 с 09:30 до 17:30
Новосветское ТУ:
п. Пригородный (частично).
14.07.2025 с 10:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
п. Тайцы,
ул. Балтийская.
пер. Ушаковский д. 1-12;
ул. Вокзальная д. 1-9;
пер. Огородный д. 1-7;
пер. Центральный д. 1-8;
пер. 1-ый Полевой д. 1-7;
пер. 2-ой Полевой д. 2-10;
ул. Шоссейная д. 1-36.
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