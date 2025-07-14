Гатчинский округ – в числе лидеров по объёмам ввода жилья

«Сегодня больше двух третей введённого жилья приходится на индивидуальное строительство — семьи растут, и в условиях высокой ставки всё чаще выбирают собственный дом. Это позитивный тренд, который мы будем поддерживать и дальше. При этом многоквартирное строительство сохраняет объёмы: с начала года выдано 53 разрешения почти на 315 тысяч квадратных метров жилья и 9 разрешений на строительство школ и детских садов. Мы не отстаём от прошлогодних темпов и продолжаем развивать градостроительный потенциал региона», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

По объёмам ввода жилья лидируют Всеволожский район (717 тыс. м2), Ломоносовский (412 тыс. м2) и Гатчинский (232 тыс. м2).

В июне Госстройнадзор выдал 11 разрешений на строительство — среди них новые проекты многоквартирных домов общей площадью около 120 тысяч квадратных метров, детский сад на 160 мест, а также производственные и складские объекты. Среди застройщиков — Setl Group, «Пегас», специализированный застройщик «Южный парк» и другие компании.

Ввод жилья и социальных объектов остаётся одним из ключевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни», благодаря которому регион продолжает развиваться и создавать комфортные условия для семей.