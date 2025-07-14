«Нижегородский Архимед» – Иван Кулибин

Иван Петрович Кулибин родился 10 апреля 1735 года в семье мелкого торговца мукой в Нижнем Новгороде. Получив строгое старообрядческое воспитание, Иван рано освоил грамоту и стал помогать отцу в лавке. В юношеском возрасте Иван Кулибин обучился слесарному, токарному и часовому делу.

Со второй половины 1750-х годов он изучал и конструировал сложные часовые механизмы и другие «механические диковины». В 1758 году, после смерти отца, Иван Кулибин открыл в Нижнем Новгороде часовую мастерскую. Известность ему принесли карманные часы величиной с гусиное яйцо, изготовленные в 1764–1767 годах (сейчас они находятся в собрании Государственного Эрмитажа). Часы исполняют несколько мелодий и, помимо циферблата, имеют распахивающиеся каждый час створки, за которыми металлические фигурки разыгрывают пасхальные сцены. В 1769 году, получив эти часы в подарок, Екатерина II назначила Ивана Петровича руководителем механической мастерской Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. Под началом Кулибина действовали инструментальная, токарная, слесарная, барометренная палаты, поддерживавшие в рабочем состоянии приборы и инструменты академии. Мастер самостоятельно изучал механику, физику, химию и математику, разрабатывал новые способы шлифовки стёкол для оптических приборов, пробовал себя в написании од и продолжал заниматься изобретательством.

В 1772 году Кулибин спроектировал первый однопролётный деревянный мост длиной 298 метров через Неву, успешные испытания модели которого прошли в конце 1776 года. За этот проект, признанный на заседании Академии наук блестящим, Екатерина II пожаловала механику именную золотую медаль для ношения на Андреевской ленте. От дворянского титула Иван Кулибин отказался, так как это требовало бы от него отречения от старообрядчества. Правда, мост так и не был построен, как и трёхарочный железный мост, разработанный им же позже.

В 1773–1775 годах знаменитый механик вместе с оптиком Иваном Беляевым сконструировал первый ахроматический микроскоп по проекту Эйлера – Фусса, а в 1779 году продемонстрировал другое техническое чудо, ставшее предшественником прожектора, – «зеркальный фонарь» с параболическим отражателем из мельчайших зеркал, дававший при слабом источнике света (свечи) большой световой эффект. Впоследствии фонари Кулибина использовались для освещения мастерских, судов, на маяках, во многих других местах.

В 1787 году Иван Петрович покинул должность заведующего мастерской и целиком посвятил себя изобретательству. В 1791 году изготовил «самобеглую» повозку (веломобиль), которая приводилась в движение человеком через педальный механизм. В ней он применил маховое колесо, тормоз, коробку скоростей, пружины и даже подшипники качения. Затем разработал для ветерана Очаковской битвы конструкцию протезов – «механических ног», а в 1793 году построил лифт с винтовым механизмом, который был установлен в Зимнем дворце.

Долгое время Кулибин работал над созданием механических судов для работы на реках – водоходов, способных идти против течения. Хотя испытания были успешными, его суда так и не стали применять на практике, – бурлацкая тяга обходилась дешевле.

В 1792–1801 годах он являлся членом Вольного экономического сообщества, а потом вернулся в родной Нижний Новгород.

В конце жизни изобретатель работал над созданием вечного двигателя и потратил на это все свои сбережения, так что вдове Марье Ивановне Докукиной пришлось заложить последние стенные часы и занять денег, для того чтобы достойно похоронить мужа.

Иван Петрович Кулибин умер 11 августа (30 июля по старому стилю) 1818 года в Нижнем Новгороде, похоронен на Петропавловском кладбище (ныне парк имени И. П. Кулибина).

Подавляющее большинство технических решений И. П. Кулибина, намного опередивших своё время, так и не были реализованы.

Сегодня фамилия Кулибина стала нарицательной: так называют мастеров-самоучек, добившихся больших успехов в своём деле.

Также о знаменитом изобретателе вы можете узнать в разделе «Кулибин Иван Петрович (1735–1818)» коллекции Президентской библиотеки «Россия в лицах».