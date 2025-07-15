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Более 7 млн обращений подали ленинградцы на Госуслугах

За первое полугодие 2025 года более 7 млн заявлений подали ленинградцы через портал Госуслуг.

Рубрики:  Общество

В июне более 930 тыс.  жителей региона воспользовались учетными записями на Госуслугах, это на 218 тысяч больше, чем в мае.

Помимо федеральных сервисов здесь можно получить все региональные массовые социально значимые услуги.  Уровень удовлетворенности качеством их оказания в регионе составляет 4,25 балла из 5 (в 1 полугодии 2024 года - 4,13 балла из 5).  

В ТОП-3 услуги в январе-июне 2025 года вошли запись на прием к врачу, предоставление информации о ходе исполнительного производства и выписка из электронной трудовой книжки.

Перейти на портал Госуслуги - https://www.gosuslugi.ru/

Удобные цифровые сервисы для жителей внедряются в рамках нацпроекта «Экономика данных». 