Более 7 млн обращений подали ленинградцы на Госуслугах
За первое полугодие 2025 года более 7 млн заявлений подали ленинградцы через портал Госуслуг.
Рубрики: Общество
В июне более 930 тыс. жителей региона воспользовались учетными записями на Госуслугах, это на 218 тысяч больше, чем в мае.
Помимо федеральных сервисов здесь можно получить все региональные массовые социально значимые услуги. Уровень удовлетворенности качеством их оказания в регионе составляет 4,25 балла из 5 (в 1 полугодии 2024 года - 4,13 балла из 5).
В ТОП-3 услуги в январе-июне 2025 года вошли запись на прием к врачу, предоставление информации о ходе исполнительного производства и выписка из электронной трудовой книжки.
Перейти на портал Госуслуги - https://www.gosuslugi.ru/
Удобные цифровые сервисы для жителей внедряются в рамках нацпроекта «Экономика данных».
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.