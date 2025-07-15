Более 7 млн обращений подали ленинградцы на Госуслугах

В июне более 930 тыс. жителей региона воспользовались учетными записями на Госуслугах, это на 218 тысяч больше, чем в мае.

Помимо федеральных сервисов здесь можно получить все региональные массовые социально значимые услуги. Уровень удовлетворенности качеством их оказания в регионе составляет 4,25 балла из 5 (в 1 полугодии 2024 года - 4,13 балла из 5).

В ТОП-3 услуги в январе-июне 2025 года вошли запись на прием к врачу, предоставление информации о ходе исполнительного производства и выписка из электронной трудовой книжки.

Перейти на портал Госуслуги - https://www.gosuslugi.ru/

Удобные цифровые сервисы для жителей внедряются в рамках нацпроекта «Экономика данных».