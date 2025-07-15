Как установить отцовство через суд: пошаговая инструкция

Определитесь с истцом и соберите доказательства

Кто может подать иск? Мать ребенка, отец (если мать/опека против), опекун (попечитель), лицо, на иждивении которого находится ребенок, или сам ребенок после 18 лет (ст. 49 СК РФ).

Главная задача: собрать убедительные доказательства биологического родства между ребенком и отцом. Суд принимает ЛЮБЫЕ достоверные доказательства (ст. 55 ГПК РФ): Письменные доказательства: совместные фото/видео, переписка (особенно где отец упоминает ребенка), открытки, денежные переводы на содержание ребенка, совместные договоры (например, детского сада). Свидетельские показания: родственники, друзья, соседи, которые могут подтвердить факт совместного проживания родителей, признания отцовства, участия отца в жизни ребенка. Косвенные доказательства: совместные чеки (покупки для ребенка), медицинские документы (если отец сопровождал мать во время беременности/родов, посещал врача с ребенком). Генетическая экспертиза (ДНК): наиболее точное доказательство. Суд часто назначает ее по ходатайству одной из сторон или по собственной инициативе (п. п. 19, 20 Постановления Пленума ВС РФ № 16). Точность достигает 99,9%.



!Важно! Если ответчик уклоняется от экспертизы без уважительных причин, суд вправе признать факт отцовства установленным (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ).

Согласие ребенка: если ребенок достиг 18 лет, установление отцовства возможно ТОЛЬКО с его письменного согласия. Если он недееспособен – требуется согласие опекуна или органа опеки. Без согласия суд откажет в иске (п. 18 Постановления Пленума ВС РФ № 16).

Подготовьте исковое заявление и документы

Исковое заявление: подается в районный суд по месту жительства ответчика или по вашему выбору (если с вами проживает несовершеннолетний ребенок) (ст. ст. 24, 28, 29 ГПК РФ). В иске укажите:

Наименование суда. Ваши данные (ФИО, адрес) и данные ответчика. Суть требований: «Установить, что [ФИО ответчика] является отцом ребенка [ФИО ребенка, дата рождения]». Обстоятельства дела: факт совместной жизни (если был), признание отцовства ответчиком (если было), отказ от добровольного установления. Перечень прилагаемых документов. Просьбу к суду: назначить генетическую экспертизу (если планируете ходатайствовать). Дата и подпись.



Необходимые документы (ст. 131, 132 ГПК РФ):

Копия иска для ответчика и третьих лиц. Копия свидетельства о рождении ребенка. Квитанция об уплате госпошлины (3000 рублей) (пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).



Важно. Проверьте, не относитесь ли вы к льготным категориям (например, инвалиды I, II группы могут получить бесплатную юридическую помощь, включая освобождение от пошлины - пп. «е» п. 2 ч. 3 ст. 20 Закона № 324-ФЗ).

Собранные доказательства (копии переписки, фото, список свидетелей с адресами и т.д.).

Подача документов: лично в канцелярию суда, по почте заказным письмом с уведомлением или через портал ГАС «Правосудие» (при наличии технической возможности).

Участие в судебных заседаниях

Подготовка: будьте готовы аргументировать свою позицию, отвечать на вопросы суда, возможно, отвечать на доводы ответчика.

Ходатайства: смело заявляйте ходатайства о:

Вызове и допросе свидетелей. Истребовании доказательств (если они у ответчика или третьих лиц). Назначении генетической экспертизы (если не заявили в иске). Важно. Уточните в суде, как будет оплачиваться экспертиза (часто первоначально – за счет истца, с возможностью взыскания с ответчика при удовлетворении иска).



Примирение: суд предложит заключить мировое соглашение или использовать иные примирительные процедуры (ст. 153.3 ГПК РФ). Если достигнете согласия, суд его утвердит.

Решение суда: по итогам рассмотрения дела суд выносит решение: удовлетворить иск (установить отцовство) или отказать. Решение вступает в законную силу через месяц после изготовления в полном объеме (если не обжаловано).

Регистрация установления отцовства в ЗАГСе

После вступления решения суда в силу (получите заверенную копию решения с отметкой о вступлении в силу) необходимо обратиться в любой ЗАГС по вашему выбору.

Кто обращается? Мать, отец (если он был истцом), опекун, лицо, на иждивении которого ребенок, или сам совершеннолетний ребенок (ст. ст. 48, 54 Закона № 143-ФЗ).

Документы для ЗАГСа: Заявление (устное или письменное, возможно через Госуслуги). Паспорт заявителя. Свидетельство о рождении ребенка. Вступившее в законную силу решение суда об установлении отцовства.



Результат: ЗАГС вносит сведения об отце в запись акта о рождении ребенка на основании решения суда и выдает новое свидетельство о рождении ребенка с указанием отца.

Важно помнить:

Юридическая помощь. Если вы относитесь к льготной категории, вы имеете право на бесплатную юридическую помощь при подготовке и подаче иска (Закон № 324-ФЗ).

Сроки: срок исковой давности на установление отцовства не установлен . Подать иск можно в любое время после рождения ребенка (ст. 49 СК РФ).

Одновременные требования: требование об установлении отцовства можно заявить вместе с иском о взыскании алиментов или об оспаривании отцовства другого лица (п. 29 Постановления Пленума ВС РФ № 16).

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области

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