Как установить отцовство через суд: пошаговая инструкция
Установление отцовства в судебном порядке – необходимая процедура, когда родители ребенка не состояли в зарегистрированном браке на момент его рождения, и отец не признает ребенка добровольно, либо мать (или орган опеки) не дает согласия на добровольное установление отцовства (п. 3 ст. 48, ст. 49 СК РФ). Эта юридическая процедура гарантирует ребенку права на содержание, наследство и общение с отцом. Данная инструкция поможет вам разобраться в процессе.
Определитесь с истцом и соберите доказательства
Кто может подать иск? Мать ребенка, отец (если мать/опека против), опекун (попечитель), лицо, на иждивении которого находится ребенок, или сам ребенок после 18 лет (ст. 49 СК РФ).
Главная задача: собрать убедительные доказательства биологического родства между ребенком и отцом. Суд принимает ЛЮБЫЕ достоверные доказательства (ст. 55 ГПК РФ):
Письменные доказательства: совместные фото/видео, переписка (особенно где отец упоминает ребенка), открытки, денежные переводы на содержание ребенка, совместные договоры (например, детского сада).
Свидетельские показания: родственники, друзья, соседи, которые могут подтвердить факт совместного проживания родителей, признания отцовства, участия отца в жизни ребенка.
Косвенные доказательства: совместные чеки (покупки для ребенка), медицинские документы (если отец сопровождал мать во время беременности/родов, посещал врача с ребенком).
Генетическая экспертиза (ДНК): наиболее точное доказательство. Суд часто назначает ее по ходатайству одной из сторон или по собственной инициативе (п. п. 19, 20 Постановления Пленума ВС РФ № 16). Точность достигает 99,9%.
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!Важно! Если ответчик уклоняется от экспертизы без уважительных причин, суд вправе признать факт отцовства установленным (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ).
Согласие ребенка: если ребенок достиг 18 лет, установление отцовства возможно ТОЛЬКО с его письменного согласия. Если он недееспособен – требуется согласие опекуна или органа опеки. Без согласия суд откажет в иске (п. 18 Постановления Пленума ВС РФ № 16).
Подготовьте исковое заявление и документы
Исковое заявление: подается в районный суд по месту жительства ответчика или по вашему выбору (если с вами проживает несовершеннолетний ребенок) (ст. ст. 24, 28, 29 ГПК РФ). В иске укажите:
Наименование суда.
Ваши данные (ФИО, адрес) и данные ответчика.
Суть требований: «Установить, что [ФИО ответчика] является отцом ребенка [ФИО ребенка, дата рождения]».
Обстоятельства дела: факт совместной жизни (если был), признание отцовства ответчиком (если было), отказ от добровольного установления.
Перечень прилагаемых документов.
Просьбу к суду: назначить генетическую экспертизу (если планируете ходатайствовать).
Дата и подпись.
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Необходимые документы (ст. 131, 132 ГПК РФ):
Копия иска для ответчика и третьих лиц.
Копия свидетельства о рождении ребенка.
Квитанция об уплате госпошлины (3000 рублей) (пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).
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Важно. Проверьте, не относитесь ли вы к льготным категориям (например, инвалиды I, II группы могут получить бесплатную юридическую помощь, включая освобождение от пошлины - пп. «е» п. 2 ч. 3 ст. 20 Закона № 324-ФЗ).
Собранные доказательства (копии переписки, фото, список свидетелей с адресами и т.д.).
Подача документов: лично в канцелярию суда, по почте заказным письмом с уведомлением или через портал ГАС «Правосудие» (при наличии технической возможности).
Участие в судебных заседаниях
Подготовка: будьте готовы аргументировать свою позицию, отвечать на вопросы суда, возможно, отвечать на доводы ответчика.
Ходатайства: смело заявляйте ходатайства о:
Вызове и допросе свидетелей.
Истребовании доказательств (если они у ответчика или третьих лиц).
Назначении генетической экспертизы (если не заявили в иске). Важно. Уточните в суде, как будет оплачиваться экспертиза (часто первоначально – за счет истца, с возможностью взыскания с ответчика при удовлетворении иска).
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Примирение: суд предложит заключить мировое соглашение или использовать иные примирительные процедуры (ст. 153.3 ГПК РФ). Если достигнете согласия, суд его утвердит.
Решение суда: по итогам рассмотрения дела суд выносит решение: удовлетворить иск (установить отцовство) или отказать. Решение вступает в законную силу через месяц после изготовления в полном объеме (если не обжаловано).
Регистрация установления отцовства в ЗАГСе
После вступления решения суда в силу (получите заверенную копию решения с отметкой о вступлении в силу) необходимо обратиться в любой ЗАГС по вашему выбору.
Кто обращается? Мать, отец (если он был истцом), опекун, лицо, на иждивении которого ребенок, или сам совершеннолетний ребенок (ст. ст. 48, 54 Закона № 143-ФЗ).
Документы для ЗАГСа:
Заявление (устное или письменное, возможно через Госуслуги).
Паспорт заявителя.
Свидетельство о рождении ребенка.
Вступившее в законную силу решение суда об установлении отцовства.
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Размер госпошлины
За государственную регистрацию установления отцовства, включая выдачу свидетельства об установлении отцовства, уплачивается госпошлина в размере 350 руб. Отдельные категории граждан освобождены от уплаты госпошлины (пп. 3 п. 1 ст. 333.26, пп. 11, 12 п. 1 ст. 333.35 НК РФ).
Результат: ЗАГС вносит сведения об отце в запись акта о рождении ребенка на основании решения суда и выдает новое свидетельство о рождении ребенка с указанием отца.
Важно помнить:
Юридическая помощь. Если вы относитесь к льготной категории, вы имеете право на бесплатную юридическую помощь при подготовке и подаче иска (Закон № 324-ФЗ).
Сроки: срок исковой давности на установление отцовства не установлен. Подать иск можно в любое время после рождения ребенка (ст. 49 СК РФ).
Одновременные требования: требование об установлении отцовства можно заявить вместе с иском о взыскании алиментов или об оспаривании отцовства другого лица (п. 29 Постановления Пленума ВС РФ № 16).
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области
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