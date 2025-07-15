Новые школы - к новому учебному году

Об этом доложила на аппаратном совещании в правительстве председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

Также, 11 объектов откроется до конца года после капитального ремонта по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

Всего за пятилетний период с 2022 по 2027 год программа предусматривает ремонт и переоснащение 30 объектов.

Кроме того, в 2025 году запланирована реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы (капитальному ремонту) столовых и пищеблоков 13 общеобразовательных организаций и капитальному ремонту 12 пришкольных спортивных площадок.

В 2025 году в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» планируется оснастить предметные кабинеты 193 общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

Продолжится работа по оснащению оборудованием медицинских кабинетов. Будут созданы 185 профильных предпрофессиональных классов (10-11 классы) разной направленности во взаимодействии с ведущими вузами и работодателями.

Обновляется парк школьных автобусов. Функционируют 452 школьных автобуса, осуществляющих подвоз более 9 500 обучающихся к образовательным организациям. В 2025 году для замены технически устаревших автобусов и организации новых маршрутов подвоза обучающихся за счет бюджета Российской Федерации в рамках поставки Министерства промышленности и торговли Российской Федерации приобретено 40 школьных автобусов для образовательных организаций.