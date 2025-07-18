«Билет» в «Смену»: ленинградские школьники смогут отправиться на уникальную смену

Участники смены узнают, как современные технологии и инновации меняют профессию учителя, попробуют себя в роли педагогов разных направлений, познакомятся с выдающимися деятелями педагогики и разработают собственные проекты. Программа поможет развить организаторские способности и лидерские качества, а также познакомиться с профессиями в сфере образования: все для того, чтобы подготовить учителя будущего.

Принять участие в конкурсном отборе смогут участники проекта Единой модели профориентации «Билет в будущее» в возрасте от 14 до 17 лет, победители олимпиад, авторы социальных и творческих проектов, активисты просветительских инициатив, а также все, кто мечтает связать свою жизнь с педагогикой.

Заполненную анкету на участие в конкурсном отборе можно подать с 16 июля по 15 августа 2025 года (до 23:00 по московскому времени). Уже 20 сентября на официальном сайте «Билет в будущее» и ВДЦ «Смена» будут опубликованы имена победителей, отобранных конкурсной комиссией по итогам рассмотрения заявок.

С перечнем необходимых документов для подачи заявки, а также подробной информацией о программе можно ознакомиться в Положении о конкурсном наборе участников.

Анкета участника: https://forms.yandex.ru/cloud/685925eff47e7381b65a2493/.

С положением о конкурсном отборе можно ознакомиться в официальном сообществе «Билет в будущее»: https://vk.com/wall-213948663_16374.