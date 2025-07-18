Пункт проката детского инвентаря «Формула семьи»

Право на получение детского инвентаря во временное пользование имеют граждане, проживающие на территории Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, из числа родителей (иных законных представителей) для детей в возрасте до 1,5 лет, из:

многодетных семей (под многодетной семьей понимается семья (единственный родитель), имеющая (имеющих) трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно);

семей, в которых родились одновременно двое и более детей, до достижения детьми 1,5-летнего возраста (государственная регистрация рождения детей должна быть произведена в Ленинградской области);

семей, в которых состоящие в браке оба (или один) родителя (или единственный родитель) обучаются по очной форме обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального или среднего профессионального образования;

семей с детьми-инвалидами, имеющими в своем составе детей в возрасте до 1,5 лет;

семей с единственным родителем (под единственным родителем понимается родитель ребенка в случае, если в записи акта о рождении отсутствуют сведения о втором родителе ребенка, сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по заявлению матери ребенка, второй родитель ребенка умер, второй родитель ребенка признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим).

Порядок и условия предоставления услуг проката:

Предоставление услуги осуществляется на основании следующих документов:

письменного заявления о предоставлении во временное пользование предметов пункта проката;

документа, удостоверяющего личность;

документа, удостоверяющего право на представление интересов Получателя услуги;

согласие Получателя на обработку персональных данных;

документа, подтверждающего проживание Получателя услуги на территории Ленинградской области, в качестве которого могут быть представлены (при отсутствии отметки в паспорте о регистрации по месту жительства):

- документы регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания;

- копия решения суда об установлении факта проживания на территории Ленинградской области с отметкой о дате вступления его в законную силу, заверенная судебным органом;

копию свидетельства о рождении ребенка (детей) в возрасте до 1,5 лет. Перечень детского инвентаря пункта проката «Формула семьи»: 1. Автокресло детское 2. Автолюлька 3. Бактерицидный рециркулятор 4. Ванночка для купания новорожденных с горкой 5. Ванночка для купания новорожденных 6. Велосипед трехколесный с ручкой 7. Беговел 8. Блендер-пароварка для детского питания 9. Весы для новорожденных 10. Детская кровать с бортиками 11. Детский манеж 12. Детский массажный коврик 13. Детский стульчик для кормления 14. Каталка-толкар детская от 1 года 15. Коляска прогулочная 16. Коляска прогулочная, в том числе для погодок 17. Коляска прогулочная, в том числе для двойни 18. Коляска универсальная 2 в 1 (детская для одного) 19. Коляска универсальная 2 в 1 (детская для погодок) 20. Коляска универсальная 2 в 1 (детская для погодок) 21. Конструктор, в том числе электронный для детей до 1,5 лет 22. Молокоотсос (электрический) 23. Молокоотсос (ручной) 24. Напольный детский спортивный комплекс 25. Облучатель бактерицидный (детский) 26. Пеленальный столик 27. Пеленальная доска 28. Переноска для новорожденных 29. Ходунки 30. Подогреватель для бутылочек 31. Прыгунки детские 32. Радионяня 33. Санки детские 34. Стерилизатор для детской посуды 35. Термометр детский для тела 36. Термометр для воды 37. Увлажнитель воздуха 38. Хипсит 39. Шезлонг для новорожденных 40. Электрокачели 41. Эрго-рюкзак

Услуги пункта проката детского инвентаря предоставляются БЕСПЛАТНО!

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