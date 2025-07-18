Тема служения Отечеству станет главной в думской кампании «Единой России»

Ключевое направление работы — законотворческое. С начала СВО принято более 140 инициатив, которые связаны с укреплением статуса и поддержкой бойцов и их семей.

«В числе последних одобренных Думой инициатив партии — закон об отмене госпошлины по ряду судебных дел для участников спецоперации, а также закон о предоставлении отпуска до 35 дней членам семей раненых бойцов. Кроме того, Дума рассматривает наш законопроект об ограничении 15 днями предельного срока выплаты единовременного пособия в случае гибели или ранения бойца», — сообщил Дмитрий Медведев.

Помимо этого, партия помогает ветеранам открыть собственное дело по программе «СВОй бизнес» или пройти переподготовку и получить новую работу по партпроектам «Моя карьера с Единой Россией» и «Цифровая Россия». Власти многих регионов по инициативе партии реализуют дополнительные программы поддержки. Эту работу Председатель «Единой России» поручил продолжить, сконцентрировавшись на двух моментах.

«Во-первых, донастроить уже действующую систему поддержки. Надо проанализировать, как идёт эта работа в разрезе конкретных федеральных ведомств. Будем использовать для этого партийную площадку. Во-вторых, важно, чтобы после возвращения ветеранов специальной военной операции к мирной жизни увольнение из армии проходило максимально комфортно. Речь идёт о медицинской и психологической реабилитации как ветеранов, так и их родных, и о профессиональной реализации вчерашних военных в гражданской сфере», — пояснил он.

Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов отметил, что работа с ветеранами спецоперации находится на особом контроле Бюро Высшего совета.

Представители министерств рассказали о работе с ветеранами и членами их семей, о предложениях комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей.

Сенатор РФ Сергей Перминов отметил, что на предстоящих выборах в Госдуму «Единую Россию» представят люди, для которых служение Родине - не пустые слова, а осознанный выбор.

«Формула служения - фундаментальный сигнал. Служение выбирают и воин, и медик, и ученый, деятель искусств, политик, промышленник, волонтер, труженик села. Это философская и моральная категория, которая отражает ключевую роль личности в истории и будущем страны. Служение - это стремление сделать Россию сильнее, безопаснее, успешнее. Именно такие люди, по моему мнению, войдут в корпус кандидатов «Единой России» в 2026 году» - прокомментировал Член Генерального совета Партии.

По словам Сергея Перминова, окончательный состав списка будет сформирован в 2026 году по итогам предварительного голосования и выдвинут съездом партии.

«По устоявшейся тенденции последних лет очевидно, что в числе кандидатов будут представлены участники специальной военной операции», - добавил он.