«Честный знак» в Ленобласти на страже интересов покупателей

В регионе продолжается расширение маркировки на новые категории: детские игрушки, косметику, бытовую химию, стройматериалы, бакалею и другие.

«Ленинградская область одной из первых создала региональный центр маркировки на базе Фонда поддержки предпринимательства и промышленности. Он помогает бизнесу получать консультации и адаптироваться к новым правилам с минимальными затратами», — отметил вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков.

Система работает по разрешительному принципу: касса проверяет легальность товара при сканировании. В случае нарушений продажа блокируется. Основная доля блокировок (свыше 4,2 млн) пришлась на фальсификат и поддельные коды маркировки.

В 2025 году к системе в регионе подключились 3 511 новых участников,что увеличило общее число пользователей на 35,5%.

Центр маркировки уже провел 50 консультаций, наиболее востребованы вопросы по маркировке товаров лёгкой промышленности.