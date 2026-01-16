Чтобы денежки не утекали…

Как сообщает «Российская газета», плата за воду в квартирах, где нет счетчиков, станет выше. Правительство увеличило «штрафной» коэффициент для тех, кто не хочет устанавливать приборы учета.

До сих пор при отсутствии счетчика размер платы за холодную воду рассчитывался с применением повышающего коэффициента 1,5, то есть жилец, который не поставил счетчик, платил за воду не просто по нормативу, но по нормативу, увеличенному в полтора раза. Например, при нормативе в 10 кубометров воды в месяц житель без счетчика платил за 15 кубов. Теперь же финансовые санкции станут суровее: при отсутствии счетчика норматив будет умножаться на 3, и тот же потребитель заплатит уже за 30 кубометров воды.

Исключение составляют квартиры, в которых технически невозможно поставить счетчик (там «штрафных» коэффициентов нет).

Как пояснили в Минстрое, коэффициент повысили, чтобы стимулировать людей устанавливать счетчики: по закону об энергосбережении это полагалось сделать еще в 2012 году. Кстати, в Москве правила ужесточили раньше, чем по всей стране, и в результате в 2024 году в столице приборами учета были оснащены уже 90 % квартир. Это больше, чем в стране в среднем.

При этом повышенный коэффициент устанавливается только для расчета потребления холодной воды и не распространяется на горячее водоснабжение и электроэнергию. В Минстрое отмечают, что размер платежа за холодную воду обычно не превышает 10 % от общей стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Выгода очевидна: установка счетчиков позволяет платить только за фактически потребленные ресурсы. Когда счетчиков нет, граждане оплачивают коммунальные услуги по нормативу, даже если вообще не проживают в квартире и воду не льют. Если число прописанных в квартире жильцов совпадает с количеством реально проживающих, установка приборов учета, как правило, позволяет экономить, снизив размеры счетов за воду.

Повышенный коэффициент будет действовать и для тех, кто не сделал вовремя поверку счетчика. Если поверка не сделана, жильцу будут три месяца начислять плату за воду по его среднему потреблению за последние 12 месяцев и только потом начнут начислять по нормативу с повышающим коэффициентом. Если гражданин всё же сделает поверку и докажет, что счетчик исправен, ему пересчитают переплату задним числом. Однако если жилец заменит счетчик воды на новый, перерасчет сделать не получится. В общем, где порядок и учет, там вода не утечет.