В футзале только девушки!

На групповом этапе «Малоохтинский колледж» (Санкт-Петербург) показал мощную игру, обыграв все остальные команды с крупным счетом.

Сборная Гатчинского муниципального округа обыграла «Союз» (Гатчинский округ), но проиграла петербурженкам и сыграла вничью 0-0 с командой «СШ № 7» (Петрозаводск). Девушки из Карелии в решающем для себя матче с «Союзом» не смогли забить нужное количество мячей. В матче за бронзовые награды «СШ № 7» переиграли «Союз» со счетом 5-3.

В финале, несмотря на упорное сопротивление гатчинских футболисток на протяжении полутора таймов, «Малоохтинский колледж» всё же показал свой высокий исполнительский уровень в концовке и выиграл со счетом 6-1.

Таким образом, команда «Малоохтинский колледж» завоевала первое место, сборная Гатчинского муниципального округа – второе место, команда «СШ № 7» – третье место.

В индивидуальных номинациях были отмечены: Янина Печказова (сборная Гатчинского муниципального округа) – «Лучший вратарь»; Кристина Куркина («СШ № 7») – «Лучший защитник»; Алёна Сузарева («Малоохтинский колледж») – «Лучший нападающий»; Андрей Понкратьев (сборная Гатчинского муниципального округа) – «Лучший тренер».

Федерация футбола Гатчинского округа