Музей Куприна принял в дар картины

Юбилейный год Александра Куприна подходит итоги. В 2025 году в Гатчине прошел целый ряд мероприятий, посвященных 155-летию писателя. В сентябре в библиотеке им. А. И. Куприна открылась выставка Гатчинского товарищества художников под названием «Куприн — это не только «Гранатовый браслет» и «Белый пудель», но и…». Часть этих работ художники решили принести в дар музею, посвященному памяти Куприна.

11 авторов, 15 картин... Среди художников, подаривших музею свои картины, - Лев Аллахвердян, Мария Глебко, Наталья Косьянковская, Гуля Маркелова, Дарья Нестеренко, Светлана Новицкая, Сергей Павличенок, Геннадий Садомовский, Нонна Демина, Юрий Чудновский, Надежда Качуровская. В своих работах они запечатлели героев купринских произведений, а также самого писателя. Олеся из одноименной повести Куприна, Сашка-скрипач из рассказа «Гамбринус», верный пес Сапсан, белый пудель Арто, Гранатовый браслет... Куприн «выглядывает» и из пейзажных работ, посвященных нежно любимой им Гатчине.

Замечательный портрет Куприна подарил музею художник Лев Аллахвердян. Сразу три картины - «Куст сирени», «Белый пудель», «Гранатовый браслет» - преподнесла в дар музею художница Светлана Новицкая. Две своих работы представила Нонна Демина. В одной из них передана загадочная красота купринской Олеси, на другой изображен сам Александр Иванович со своим верным спутником - псом Сапсаном.

- Куприн — гордость нашей Гатчины, и для меня большая честь — передать эти картины в музей, названный его именем, - говорит она.

Документ о передаче в дар картин торжественно подписали директор музея А.И. Куприна Константин Иванов и председатель Гатчинского товарищества художников Геннадий Садомовский.

Константин Евгеньевич поблагодарил художников за их дары, назвав свершившееся событие знаковым для культурной жизни Гатчины.

- Куприн — непревзойденный мастер художественного слова, обладающего великой силой, - отметил он. - Когда мы погружаемся в его произведения, они порождают в нас зрительные образы. К Куприну обращаются многие мастера кисти. Этот процесс продолжается уже много лет, и мы видим, какие замечательные образы создало наше Товарищество художников. Это уже даже не музейная работа, а часть творческого процесса, когда один талант дает толчок другим...

Напомним, Гатчинский музей писателя Александра Ивановича Куприна открылся в ноябре 2024 года в старинном деревянном доме на ул. Урицкого, 27, относящемся к объектам культурного наследия. В фондах музея хранятся уникальные экспонаты, среди которых - полное прижизненное собрание сочинений Куприна, его подлинный автограф и личные вещи.

Юлия Лысанюк