28 проектов из Ленобласти получат поддержку Фонда президентских грантов
Фонд президентских грантов подвёл итоги Первого конкурса 2026 года. 28 ленинградских инициатив получат поддержку на сумму более 78,2 млн рублей.
Самый большой грант — 14,5 млн — получил проект «Вместе для дикой природы». АНО Газета Ведомости в СЗФО создаст рейтинг ТОП-100 краснокнижных животных и растений через всероссийское голосование, чтобы привлечь ресурсы для спасения исчезающих видов.
Среди проектов-победителей: творческие инклюзивные встречи в Киришах, программа адаптации для людей в ПНИ, молодёжная Школа поисковика, Ленинградская молодежная школа региональной истории и другие проекты.
Среди победителей – проекты наших земляков: «Вырица. Память поколений» - патриотическая образовательная программа для детей 7–14 лет, направленная на формирование исторической памяти и гражданской ответственности. АНО «Святоград» с проектом «Для созависимых надежда есть»; АНО «Формула поддержки» с проектом «Гармония жизни».
Полный список и описания инициатив смотрите на сайте Фонда президентских грантов.
Подробнее о каждом из них расскажут скоро в телеграм-канале Комитета общественных коммуникаций ЛО.