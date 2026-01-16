28 проектов из Ленобласти получат поддержку Фонда президентских грантов

Самый большой грант — 14,5 млн — получил проект «Вместе для дикой природы». АНО Газета Ведомости в СЗФО создаст рейтинг ТОП-100 краснокнижных животных и растений через всероссийское голосование, чтобы привлечь ресурсы для спасения исчезающих видов.

Среди проектов-победителей: творческие инклюзивные встречи в Киришах, программа адаптации для людей в ПНИ, молодёжная Школа поисковика, Ленинградская молодежная школа региональной истории и другие проекты.

Среди победителей – проекты наших земляков: «Вырица. Память поколений» - патриотическая образовательная программа для детей 7–14 лет, направленная на формирование исторической памяти и гражданской ответственности. АНО «Святоград» с проектом «Для созависимых надежда есть»; АНО «Формула поддержки» с проектом «Гармония жизни».

Полный список и описания инициатив смотрите на сайте Фонда президентских грантов.

Подробнее о каждом из них расскажут скоро в телеграм-канале Комитета общественных коммуникаций ЛО.