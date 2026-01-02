Новички вступают в бой

Участие в нем принял спортивный клуб «Сокол». Савелий Романейн завоевал сразу две медали – золото и серебро. Также золотые медали выиграли: Дмитрий Смирнов, Андрей Черемушкин, Арсений Горелов, Максим Гавилевский, Илья Ростков, Фёдор Сентяков и Сергей Хализов. Серебряные медали завоевали Святослав Белых и Никита Рычин.

Участниками этого турнира стали и спортсмены из клуба единоборств «ЯРС». Первое место завоевали Марк Алексеев, Николай Быков, Вячеслав Финашин, Павел Жирнов, Дмитрий Филиппенко и Елисей Черняев. На вторую ступень пьедестала поднялись Макар Соловьев, Али Мамедов, Иван Быков, Мехдихан Мамедов и Станислав Борисов. Две медали – бронзовую и серебряную – заполучил Марк Кривошеев. На третьем месте – Глеб Погоморенко, Илья Сумар, Артем Китаев, Иван Панасенко.