Ленинградцы голосуют за развитие

Наилучшие результаты при голосовании показали Подпорожье, Янино, а также три территории Гатчинского округа - Сиверский, Вырица и Коммунар. В качестве награды в этих населённых пунктах комитет по ЖКХ и Центр компетенций разработают проекты благоустройства дворов и общественных территорий, а также обеспечат установку современных детских площадок.

Вовлечённость граждан в голосование значительно увеличилась благодаря усилиям волонтёров благоустройства, которых в Ленинградской области насчитывается 1206 человек. По итогам голосования Подпорожье стало лидером с проектом благоустройства территории между улицами Октябрят и Пионерская.

Посёлок Янино-1 предложил улучшение общественного пространства на улице Военный городок, а Сиверское поселение—благоустройство рыночной площади на улице Строителей.

Умная экономика

Три предприятия Ленобласти, такие как ООО «Петрокартон», ООО «БалтХим» и АО «Химик», в июне начали внедрять бережливое производство в рамках федерального проекта «Производительность труда» из нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». К концу 2025 года эксперты планируют оптимизировать рабочие процессы на 13 предприятиях региона.

Благодаря проекту, за последние шесть лет более 100 компаний Ленобласти увеличили свою производительность на 73%. Основная цель проекта—достичь ежегодного прироста производительности труда на 5% на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

Для участия в проекте необходимо оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. В 2025 году планируется, что проект охватит 1000 компаний в России. С 2019 года более 6000 организаций в стране получили поддержку по внедрению новой производственной культуры. Общий прирост добавленной стоимости от реализации мероприятий нацпроекта в РФ составил 434 млрд рублей.

Новый лес и туризм

Ленобласть также выполнила план по лесопосадкам на 2025 год, высадив 4500 га леса в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Фёдор Стулов сообщил, что осенью планируется высадка новых деревьев, что будет превышать установленные нормативы. Выполнено компенсационное лесоразведение на площади 18,1 га, а также дополнение лесных культур на территории в 1000 га.

В рамках нацпроекта «Земля для туризма» Росреестр выявил 12 земельных участков в 47-м регионе, подходящих для развития туристической инфраструктуры. На 6 из них уже реализуются проекты в Выборгском, Всеволожском и Приозерском районах. В России найдено более 1400 участков общей площадью 30,3 тысяч га и идентифицировано 925 объектов туристического интереса. Северо-Западный федеральный округ, включая Ленобласть, занимает лидирующие позиции по площади таких участков.

Инна Петрова

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти