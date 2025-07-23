Вода ошибок не прощает

Основными причинами трагедий являются купание в запрещённых местах, употребление алкоголя и пренебрежение мерами безопасности, сообщают во Всероссийском обществе спасения на водах. Сотрудники Главного управления МЧС России по Ленобласти проводят профилактические занятия для детей в лагерях, спортивно-молодёжных центрах и образовательных учреждениях. Однако, нужно помнить, что главная ответственность за купание детей лежит на их родителях.

Где можно купаться

По информации Управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти, на середину июля качество воды соответствует санитарно-гигиеническим нормам только в четырёх зонах отдыха 47-го региона. Из 140 проб, отобранных в 20 рекреационных зонах, безопасное купание возможно на пляжах озёр Мичуринское, Раздолинское, Снетковское в Приозерском районе и на северной стороне пляжа в озере Царицыно Тихвинского района.

В Санкт-Петербурге из 168 проб, взятых на 24 пляжах, плавание безопасно только в 1-м Суздальском озере в Выборгском районе и Безымянном озере в Красносельском районе. Гражданам нужно помнить, что, купаясь в неположенных местах, они принимают на себя полную ответственность за это.

Основные правила безопасности на воде

Не оставляйте детей без присмотра, даже если они умеют плавать.

Избегайте купания в незнакомых местах, особенно когда речь идёт о нырянии с лодок, причалов или мостков.

Не позволяйте детям использовать надувные круги, матрасы и игрушки без контроля со стороны взрослых.

Запретите детям играть в воде в игры, связанные с нырянием и захватом друг друга.

Важно провести разъяснительную беседу с детьми о том, как себя вести на воде и какие могут быть последствия нарушений.

Особое внимание стоит уделить безопасности, когда они собираются в лагеря, на туристические походы или пикники.

Крайне важно избегать купания в местах, где установлены предупреждающие знаки «Купание запрещено».

Не позволяйте детям заплывать далеко от берега. Если в районе купания есть буйки, следите за тем, чтобы они не пересекали границы указанных знаков и не приближались к моторным лодкам.

Научите ребёнка звать на помощь, если станет свидетелем инцидента на воде, и объясните, что не стоит пытаться спасать тонущего самостоятельно.

Инна Петрова