«Многоцветие» на Лялином лугу

Фестиваль «МногоЦветие» по традиции приурочен к летним славянским праздникам. На это раз площадкой для его проведения стало красивейшее место в поселке Сиверский — Лялин луг. Этот день наверняка надолго оставит в памяти участников фестиваля незабываемые впечатления и добрые чувства. Несмотря на аномальную жару, на Лялином лугу собирались большими дружными семьями.

Фестиваль организовала и провела в лучших традициях русского народного гуляния научный сотрудник музея, собирательница фольклора София Берсенева. Она подготовила увлекательную программу с песнями, хороводами, сбором трав и плетением венков, рассказами о русских традициях. В программу также вошли обряды кумления, чествование самой долголетней пары, проход участниц через большой венок.

Все были заняты своим делом. Никого не оставил равнодушным мастер-класс для детей от мастерицы Александры Умецкой. Ребятишки разрисовывали подготовленные деревянные заготовки, а потом дарили их своим мамам. Отцы семейств готовили для всей большой компании очень вкусный обед. Отдохнули на славу - пели, гуляли, познавали новое, обменивались опытом и эмоциями, ведь нужно уметь не только много и тяжело работать, но и расслабляться, отдыхать, восстанавливаться. В конце фестиваля по традиции вручили женщинам дипломы и подарки.

Социальный проект для многодетных мам и членов семей СВО «Главное - семья» реализуется при поддержке администрации Гатчинского округа. Автор проекта – руководитель АНО «Семейный клуб досуга, духовного и творческого развития «Королевское движение» Светлана Зубак. Новый проект стартовал 17 июня. Его участниц ждали поддерживающая атмосфера, новые знакомства, интересные мастер-классы и лекции, семейные фотосессии, встречи с психологом. Организаторы фестиваля благодарят за поддержку и интерес администрацию Сиверского территориального управления и всех, кто принимал активное участие в его подготовке.

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото организаторов