«Каждый был здесь ленинградец — ребёнок, солдат и старик...»

Останки пятнадцати красноармейцев были обнаружены на территории бывшего Красногвардейского укрепрайона в 2024 году поисковыми отрядами Гатчинского округа и сводным поисковым отрядом Ассоциации поисковых отрядов «Гром» Владимирской области.

Как рассказал командир поискового отряда «Легенда» Евгений Алексеев, раскопки проходили в районе поселка Вырица и деревни Красницы, где осенью 1941 года лесами и болотами выходили из окружения бойцы 41-го стрелкового корпуса. Часть бойцов относилась к 90-й стрелковой дивизии: они участвовали в боях еще до окружения корпуса и до середины сентября держали рубеж обороны в деревне Красницы, тем самым обеспечивая возможность выхода корпуса из окружения.

- К сожалению, личности этих бойцов установить не удалось, - говорит Евгений Алексеев. - У двоих из них были обнаружены смертные медальоны, но записки в них утрачены.

В траурном митинге у мемориала «Журавль» приняли участие представители администрации Гатчинского округа и Вырицкого территориального управления, поисковики, представители военно-патриотических объединений, местные жители. От имени руководства Гатчинского округа благодарность поисковикам выразила председатель комитета по культуре и туризму Мария Титова.

Приветственный адрес от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной передала Валерия Кургина: «Сегодня мы чтим память всех, кто погиб за свободу и интересы Родины. Всех, чьи имена не дошли до благодарных потомков. Они погибли на полях великих исторических сражений, но живы в наших сердцах. Их доблестью, героизмом, самопожертвованием и отвагой гордится вся Россия. Хочу поблагодарить участников поисковых отрядов, которые занимаются благородным делом по восстановлению исторической правды. Спасибо вам. Слава павшим героям!»

- Сегодня мы отдаем дань памяти воинам, погибшим на Вырицкой земле в тяжелые годы военного лихолетья, - отметил глава Вырицкого территориального управления Михаил Хомченко. - Тогда, в конце августа-начале сентября 1941 года, отступая, они еще не знали, что советскому народу предстоит долгая, тяжелая, изнурительная борьба за свободу и независимость нашей Родины. Эти люди не дошли до Победы, но вклад каждого воина в нее бесценен. Ценой своей жизни они дали возможность нам, следующим поколениям, жить, развивать нашу страну, идти вперед.

Михаил Хомченко напомнил, что поисковые работы в вырицких лесах ведутся уже больше 20 лет. Отступая осенью 1941 года, сотни и тысячи людей навсегда остались лежать в этой земле, в этих лесах и болотах. Как говорит консультант отдела по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества комитета по молодежной политике Ленинградской области Герман Сакс, только в этом году это 15-я по счету церемония захоронения в Ленинградской области. А впереди еще около 35 таких мероприятий...

- По примерным подсчетам, на территории Ленинградской области еще не определены места захоронения порядка 400 тысяч воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, - отметил Герман Сакс. - Из года в год поисковые отряды проделывают огромную работу, помня знаменитую фразу Суворова: «Война окончится, когда будет похоронен последний солдат».

Напомним, мемориал «Журавль» был создан по инициативе создателя и первого директора музея «41-й стрелковый» Светланы Корешковой в память о погибших воинах 41-го стрелкового корпуса и других частей, героически защищавших подступы к Ленинграду в августе-сентябре 1941 года. Светлана Николаевна ушла от нас в этом году, но дело ее продолжается.

- Светлана Николаевна отдавала много душевных сил, здоровья и своего личного времени делу увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны, - говорит ее преемница Ирина Ивановна Максимова. - Она всегда поддерживала поисковиков, которые называли ее «второй мамой». Сейчас музейную «эстафету» подхватили дети Светланы Николаевны, Сергей, Людмила и Ирина. Нашему музею продолжают помогать наши поисковики и жители деревни Мины. Мы обещаем, что музей будет существовать, что бы ни случилось...

Литию по павшим воинам у мемориала «Журавль» провел настоятель храма святых апостолов Петра и Павла, благочинный Гатчинского округа протоиерей Владимир Вафин. Собравшиеся возложили цветы и венки на месте упокоения наших героев.

«Вахта памяти» 2025 года подходит к концу. Поисковики закончили работу в деревне Выра, на месте концлагеря «Дулаг». Обнаружено еще одно захоронение в поселке Вырица, где уже начали вестись поисковые работы. Мы всегда будем помнить...

Юлия Лысанюк