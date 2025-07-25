Ленинградцы смогут бесплатно посетить выставку, посвященную 80-летию Победы

Мультимедийная выставка создана на основе музейных и архивных материалов центрального выставочного проекта страны к 80-летию Великой Победы – историко-документальной выставки «Без права на забвение», созданной по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина в Государственном историческом музее. Выставка создавалась при участии Патриаршего совета по культуре. Партнёры проекта - Государственный исторический музей и Государственный архив Российской Федерации при поддержке Минкультуры, Минобороны, ФСБ, МИД России, Российского исторического общества. Генеральный информационный партнер – ТАСС.

С приветственным словом обратился Олег Александрович Черняга — генеральный директор музейно-выставочного центра «Россия — Моя история»: «Эта выставка – наша общая дань памяти, исторический акт признания подвига миллионов, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей великой страны», а завершил свою речь словами Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: «Мы должны ценить и помнить, что Победа достигнута самоотверженностью Великого народа».

Оцифрованные сотни архивных документов и музейных экспонатов, а также редкие артефакты иллюстрируют события хронологии войны – от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР 22 июня 1941 года до парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, ставшего символом завершения Великой Отечественной войны.

Выставка продлится до 10 августа 2025 года.

Вход свободный. 6+

Начало бесплатных экскурсионных сеансов: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 (ежедневно, кроме понедельника).