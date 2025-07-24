О земле – в прямом эфире

КУГИ борется с дефицитом земли

Начальник отдела управления и распоряжения земельными ресурсами комитета управления государственным имуществом Ленинградской области Анна Четверкина рассказала об обеспечении землей льготных категорий граждан.

Понимая всю важность вопроса, КУГИ активно совершенствует процедуру выдачи участков льготникам. В частности, по инициативе КУГИ внесены поправки в 105-оз, благодаря которым ветераны боевых действий и медицинские работники могут получать участки не только для индивидуального жилищного строительства, но и для садоводства. Упрощена процедура предоставления участков ветеранам боевых действий – сразу в собственность, бесплатно, не дожидаясь постройки дома. Участники СВО, закончившие службу по контракту, могут обменять свой земельный сертификат на единовременную выплату.

В этом году был проиндексирован земельный капитал для многодетных и единовременная выплата для участников СВО – до 419 тысяч рублей.

Принят законопроект, позволяющий многодетным получить земельный капитал, не дожидаясь очереди. Потратить его можно теперь не только на покупку участка, но и на погашение ипотеки, строительство дома, подключение к коммуникациям. Срок действия сертификата продлен еще на один год.

Дефицит земель – один из острых вопросов в Ленинградской области. КУГИ занимается пополнением земельного банка для льготных категорий граждан, в том числе подбирая участки и из своей казны. Но, так как это преимущественно земли сельхозназначения, на которых нельзя строить, подбираются участки, которые находятся в непосредственной близости от населенных пунктов, и в дальнейшем меняется их функциональное зонирование на ИЖС либо на садоводство.

Такие процедуры в основном проводятся там, где есть большие очереди на землю – в Гатчинском округе, Всеволожском, Выборгском районах. В прошлом году Гатчинскому округу было передано порядка 12 га.

Помимо казны, КУГИ самостоятельно изыскивает свободные территории и формирует участки. В прошлом году при выездном обследовании была обнаружена свободная территория в границах Вырицкого поселения, администрация округа сформировала там около 35 участков, которые будут предоставлены льготникам.

Процедура пожертвования

В марте 2025 года по поручению губернатора было принято постановление правительства Ленобласти: собственники земель сельхозназначения могут передавать их в качестве пожертвования. В дальнейшем можно изменить вид и категорию таких земельных участков – на ИЖС или садоводство. По этой процедуре уже заключены договоры на земельные массивы на территории Волховского, Ломоносовского районов, на стадии согласования находится около 14 гектаров в Гатчинском округе.

Для сокращения очереди КУГИ установил план каждому муниципалитету – на то количество участков, которые необходимо сформировать и предоставить льготникам. Для Гатчинского округа это 350 участков в рамках каждого областного закона. КУГИ контролирует исполнение плана, каждый месяц проводит совещание с администрациями, которые отчитываются о выполнении, делятся проблемами.

В итоге благодаря этой комплексной работе в Ленобласти стала просматриваться положительная динамика. Если за первое полугодие 2024 года многодетным было предоставлено 130 участков, то в этом году в Ленинградской области за полгода выдано уже 534 земельных участка. В рамках 105-оз за шесть месяцев 2024 года было предоставлено 344 участка, в этом году – 834.

Анна Четверкина отметила положительную тенденцию и в Гатчинском округе.

По очереди и без

О том, как идет процесс предоставления участков льготникам в Гатчинском округе, рассказал заместитель главы администрации по имущественному комплексу Сергей Ковыляк.

От многодетных семей за шесть лет было подано 1480 заявлений, в том числе в 2025 году – 128 заявлений. Предоставлено за это время 849 земельных участков, в том числе за истекший период 2025 года 103 участка, в основном, на территории Дружноселья, Кобринского, Большеколпанского, Рождественского и Новосветского теруправлений.

Кроме того, за шесть лет подано 168 заявлений о предоставлении такой меры социальной поддержки, как «Земельный капитал в Ленинградской области». В 2025 году было подано 19 заявлений о получении земельного сертификата.

На сегодняшний день необеспеченными остаются 1043 многодетные семьи. До конца года администрация планирует предоставить еще минимум 350 участков, в том числе сто – уже в августе на территории Рождественского, Пудостьского, Сусанинского, Вырицкого жилых массивов.

С 2024 года по Гатчинскому округу поступило 367 заявлений от медицинских работников государственной системы здравоохранения Ленинградской области, в том числе в 2025 году подано 82 заявления.

Также в числе льготных категорий – ветераны боевых действий и члены семей погибших (при условии постоянного проживания на территории Ленобласти), инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, медработники государственной системы здравоохранения Ленобласти, имеющие стаж работы не менее пяти лет.

10 февраля 2023 года ветераны боевых действий приобрели первоочередное право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно. В период с 2020 по 2025 год по Гатчинскому округу поступило 1455 заявлений от ветеранов боевых действий и членов семей погибших, в том числе в 2025 году было подано 299 заявлений. Предоставлено 260 земельных участков, за 2025 год – 126 участков на территории Кобринского, Пудостьского, Новосветского, Большеколпанского теруправлений. До конца года планируется включить в перечень на предоставление порядка 350 земельных участков на Сусанинской, Вырицкой, Рождественской и Пудостьской территорий. При этом на сегодняшний день необеспеченными остаются 1312 заявителей.

Областной закон № 105-оз также предусматривает внеочередной порядок получения земельных участков:

- для граждан, заключивших с 1 июня 2023 года по 30 сентября 2024 года контракт о прохождении военной службы либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции (при условии постоянного проживания на территории Ленинградской области);

- для граждан РФ, заключивших контракт до 1 июня 2023 года и награжденных государственными наградами за заслуги, проявленные в ходе СВО;

- для граждан РФ, заключивших контракт с 1 октября 2024 года в соответствии с федеральным законом № 53-ФЗ на основании приказа по личному составу о приеме на военную службу по контракту, изданного начальником пункта отбора на военную службу по контракту по Ленобласти или военным комиссаром Ленинградской области;

- члены семей погибших граждан РФ указанных выше категорий.

Земельный сертификат бессрочен

На получение земельного участка во внеочередном порядке выдается земельный сертификат, который действует бессрочно. Владелец земельного сертификата вправе обратиться в любой орган местного самоуправления Ленинградской области, уполномоченный на предоставление земельных участков на территории региона. К заявлению о предоставлении участка в собственность бесплатно во внеочередном порядке прилагается земельный сертификат и контракт о прохождении военной службы, либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции, а также выписка из приказа командира (начальника) воинской части, подтверждающая увольнение с военной службы.

Владелец земельного сертификата вправе самостоятельно образовать земельный участок из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

С 1 сентября 2024 года участники специальной военной операции вправе взамен земли получить единовременную денежную выплату. На сегодняшний день ее размер составляет 419 600 рублей. Членам семей погибших участников СВО эта сумма предоставляется в равных долях. С 2023 года было подано 207 заявлений на получение земельного сертификата участниками СВО, из них выдано 186 сертификатов, 21 сертификат ожидает вручения. На сегодняшний день администрацией Гатчинского округа было предоставлено бесплатно 14 земельных участков путем реализации земельного сертификата участника СВО.

Подъездные пути и коммуникации

Администрация Гатчинского округа совместно с КУГИ Ленобласти ведет работу по инвентаризации земель жилого назначения. В первоочередном порядке рассматриваются территории населенных пунктов Гатчинского округа, которые не требуют внесения соответствующих изменений в документы территориального планирования и готовы для формирования земельных участков. При этом даже в тех населенных пунктах, где предусмотрены минимальные значения размеров земельных участков – 600 кв. м, администрация формирует объекты от 800-1000 кв. м для комфортного и рационального использования земельных участков льготной категорией граждан.

Как заметил Сергей Ковыляк, количество предоставленных за 2025 год земельных участков является беспрецедентным, что в свою очередь влечет увеличение нагрузки на бюджет Гатчинского округа по обеспечению транспортной и, в дальнейшем, инженерной инфраструктуры. Данные работы так же будут включаться в расходную часть бюджета 2025-2027 годов.

Людмила Нещадим подчеркнула, что обеспечение землей – задача архиважная:

- С учетом того, что мы сейчас работаем над единым документом территориального планирования, градостроительного зонирования, при поддержке правительства Ленобласти мы будем определять те массивы, те участки, которые дадут возможность в ближайшей перспективе обеспечить всех, кто стоит на очереди. Каждый год многодетных семей в Гатчинском округе становится все больше – и очередь на землю растет.

Как заметила Людмила Николаевна, подъездные пути к земельным участкам на стадии активного освоения массивов будут делаться в щебеночном исполнении. Отдельно предстоит решать глобальные вопросы создания инженерной инфраструктуры и транспортного сообщения.