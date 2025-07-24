Успехи Ленобласти в реализации программы «Земский доктор» и в сфере образования отметили на совещании с Путиным

В рамках мероприятия вице-премьер Татьяна Голикова доложила о ходе реализации федеральной программы «Земский доктор»:



«По итогам 2024 года все регионы выполнили свои показатели. Регионами-лидерами в течение всего периода реализации являются Краснодарский край, Московская и Ленинградская области, республики Башкортостан и Дагестан».



Также на совещании с Путиным обсудили сферу образования. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о ряде дополнительных мер по привлечению педагогов в сельскую местность, включая единые подходы к оплате труда.



«Мы ведем мониторинг субъектов, где вкупе с федеральными развиты меры и региональной поддержки, очень высокий уровень закрытия вакансий и низкий процент расторжения договоров. Я отмечу лучшие: это Ленинградская, Нижегородская области, педагогический состав в сельских школах там укомплектован на 99,8%, и Новосибирская область – там 98,9%. Кстати, в Ленинградской области ноль процентов расторгнутых договоров, а в Хабаровске – это 2,3%, в Пермском крае – 5,2%», — заявил он.