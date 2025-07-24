В Гатчину вернулась «Ночь музыки»

В этом году «Ночи музыки в Гатчине» исполняется уже 15 лет. Как вспоминают организаторы фестиваля, зарождался он в непростой обстановке начала масштабного восстановления дворцово-паркового комплекса ГМЗ «Гатчина».

- Первый фестиваль «Ночь музыки» мы провели в 2010 году, когда я только начал работать во Дворце, - говорит директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов. - К тому времени была отреставрирована лишь малая часть дворца, парк был в плохом состоянии... Нам нужен был какой-то «поплавок», который потащил бы нас вверх — большой и серьезный проект для тысяч людей, который привлек бы внимание к Гатчинскому дворцово-парковому комплексу. Возникла идея поставить сцену для оркестра посреди Белого озера так, чтобы звук распространялся повсюду, и все вокруг было своего рода партером концертного зала. Труднее всего было организовать плавучую сцену. Когда мы делали первый фестиваль, мы договаривались с военными, которые проводили учения на Белом озере в июле. От них оставалась понтонная конструкция, которая собиралась для фестиваля, а потом разбиралась. Наш музыкальный проект становился все популярнее, поистине став лицом Гатчинского дворца и Гатчины в целом. Потом случился ковид и другие события. Шесть лет у нас не было «Ночи музыки». Но мы решили, что этот проект не должен утонуть, что надо его поднять и снова подарить людям.

Юрий Серов — бессменный художественный руководитель и программный директор фестиваля «Ночь музыки» с самого его зарождения.

- В первые же годы своего существования фестиваль стал большим событием в культурной жизни Петербурга и Ленинградской области, - говорит Юрий Эдуардович. - Он был очень востребован: на музыкальную романтическую ночь в Гатчине съезжались тысячи людей. В 2019 году нам пришлось отменить фестиваль из-за пандемии. К сожалению, эта пауза затянулась на долгие шесть лет. Перерыв между фестивалями, конечно, очень большой, и это создавало определенные сложности в его возобновлении. И все же, благодаря инициативе, энтузиазму и энергии директора ГМЗ «Гатчина» он снова вернулся к нам, причем в своем прежнем формате.

Как говорят организаторы фестиваля, ему предшествовала очень серьезная техническая подготовка, включившая в первую очередь установку сложно устроенной сцены на понтонах. Также шла работа над звуком, качество которого отрабатывалось много лет. Первая «Ночь музыки» в Гатчине была по-своему экспериментальной в плане звучания симфонической музыки на воде.

- Для нас было важно, чтобы музыка и хор органично влились в особую атмосферу природы и архитектуры, - отмечает Юрий Серов. - Настоящей акустической музыки здесь нет: она пропадает в десяти метрах от сцены. То, что слышит зритель, это целиком подзвучка: по всей территории музея-заповедника изначально устанавливались большие динамики и мониторы. Поэтому задачей с первого фестиваля было улучшение качества звука. Над этим у нас работает целая команда — лучших звукорежиссеров в сфере академической музыки, и уже к третьему-четвертому фестивалю мы смогли добиться хорошего звучания. Трудно заменить естественный корневой звук симфонического оркестра. Но с задачей дать максимально приближенную к нему картину можно справиться, и мне кажется, у нас это получается. У нас были гости, которые посещали подобные фестивали на открытом воздухе в Европе: они отмечали, что качество звука у нас совершенно удивительное.

Минувшая суббота порадовала настоящим теплом, привлекая в Гатчину сотни и тысячи гостей из других городов. Программа фестиваля, которую на этот раз приготовил Гатчинский дворец, тоже была многообещающей. В этот вечер под звездным небом звучали классика, джаз, музыка из любимых кинофильмов. Организаторы посвятили фестиваль сразу четырем знаменательным датам - 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, 100-летию со дня рождения Вениамина Баснера, 80-летию Великой Победы и 40-летию со дня открытия Гатчинского дворца для посетителей.

Как напомнил Василий Панкратов, первая «Ночь музыки» была посвящена Чайковскому, который стал настоящим музыкальным талисманом гатчинского фестиваля.

- В 2010 году как раз был юбилей Петра Ильича, и всю ночь у нас звучал только Чайковский, - говорит он. - Потом были Рахманинов и Прокофьев. А затем мы решили, что не будем останавливаться на одном композиторе и сделаем более широкий охват. Форма подачи сохранялась на протяжении всех последующих фестивалей: два акта были «серьезными» — звучала классическая музыка, а дальше был своего рода кроссовер. Так, например, в этом году изюминкой нашего концерта стала джазовая версия «Времен года» Чайковского. Это очень необычный проект, который уже звучал в зале Академической капеллы.

«Ночь музыки»-2025 традиционно началась с репетиции оркестра и хора на плавучей сцене. У журналистов была замечательная возможность прочувствовать сценическую атмосферу и понаблюдать за работой артистов. На этот раз прекрасную музыку дарили Гатчине музыканты Губернаторского симфонического оркестра, Молодежный симфонический оркестр им. М.П. Мусоргского, Концертный хор Санкт-Петербургского института культуры.

К вечеру огромный «концертный зал» на берегу Белого озера был полон. Возможность слушать музыку, наблюдая за игрой музыкантов, была у всех. Гости фестиваля располагались не только в «партере», но и в других уголках парка, где были установлены динамики и мониторы. Зеркальная поверхность воды, мягкий свет, темные загадочные аллеи Дворцового парка, величие старинной архитектуры, прекрасная музыка, которая не устаревает... В теплой гатчинской ночи раздавались величественные звуки «Торжественного коронационного марша», «Пяти пьес для скрипки с оркестром», музыки из балета «Лебединое озеро» Чайковского. Джазовую версию «Времен года» Петра Ильича подготовил и исполнил ансамбль Андрея Зимовца (Санкт-Петербург и Москва). Последнее отделение гала-концерта было посвящено Вениамину Баснеру, легенде ленинградской и петербургской музыки, создавшему десятки песен к культовым советским кинофильмам, которые пела вся страна. Баснер — фронтовик, и большая часть его творчества так или иначе связана с Великой Отечественной войной. В сюите по его произведениям были и отзвуки Великой Победы.

В «Ночи музыки» органично сплелись искусство, история, природа, память и вдохновение.

- Мы никогда не стремились делать наш фестиваль выдающимся с точки зрения известности приглашенных артистов, - отмечает Василий Панкратов. - У нас всегда крепкие, хорошие исполнители. Но мы никогда не охотились за суперзвездами, никогда не стремились конкурировать с какими-то большими музыкальными фестивалями по одной простой причине: у нас другая задача. Наш фестиваль — романтический. «Ночь музыки» в Гатчине — это по-настоящему романтическое времяпровождение. Мы хотим, чтобы люди ощущали себя в единстве с музыкой, природой, ночью, луной. Для нас самое главное — настроение радости и единения с миром.

Правда, финальный аккорд фестиваля немного испортил настроение многим гатчинцам – тем, кто этой ночью предпочел спать. Фейерверк в три часа ночи мало того, что заставил проснуться, так еще и напугал. Социальные сети пестрят комментариями:

- Фейерверк ночью, особенно в нынешнее время – это перебор. Дети вскочили с криками, что взрывают нас… Кому-то красиво, а других разбудили среди ночи, да еще и панику навели.

- В три часа ночи устроили грохот, а ведь не все люди выходные в воскресенье. Летом окна ночью открыты. Кому был нужен ваш грохот?! По закону тишина должна быть ночью. Почему нарушают закон? Лучше бы на эти деньги за салют ребятам на СВО нужные вещи отправили.

- Когда в 23 часа - я еще понимаю, но салют в три ночи... Все подскочили, после сна даже думается плохо, я чуть в подвал не полезла, потом отойти не могла долго.

- Во время СВО, на территории, где в последнее время небезопасная ситуация по БПЛА, в 3 часа ночи прогремели салюты. Народ напуган, взвинчен, в группах города отписались ночью даже люди из пригорода. Эта ситуация ненормальна. Гнев людей понятен. И есть надежда, что администрация примет его к сведению, и больше подобных ситуаций не повторится. Вот и всё, чего хотят люди.

Думается, что организаторы в следующем году подумают не только о красоте финального аккорда для гостей фестиваля, но и о спокойствие местных жителей.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой и Юлии Лысанюк