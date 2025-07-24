Встреча с жителями в Больших Колпанах

17 июля состоялась встреча главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим с общественностью Большеколпанского теруправления, в которой приняли участие заместители главы, руководители профильных комитетов, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и другие ответственные лица. Представители руководства рассказали об основных результатах работы и планах в разных сферах, а жители высказали напрямую свои вопросы, жалобы и пожелания.

Медицина

О перспективах развития системы здравоохранения на Большеколпанской территории рассказал и.о. главврача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов. В частности, на сегодняшний день функционирует амбулатория в Больших Колпанах, фельдшерско-акушерский пункт в Меньково, в августе начнется прием пациентов в отремонтированном ФАПе в Тихковицах. В планах Гатчинской КМБ на ближайшие 10 лет – фундаментальная модернизация амбулаторного звена, которая начнется с ФАПа в Меньково (конец 2025 – начало 2026 года).

Капитальный ремонт Большеколпанской амбулатории был запланирован на 2027 год, но, по запросу жителей, будет рассмотрен вопрос полной реконструкции либо строительства новой амбулатории. Кроме того, в 2025 году Гатчинская КМБ получает лицензию на педиатрию в Больших Колпанах, чтобы маленькие пациенты тоже могли получать все виды медицинской помощи по месту жительства.

В Гатчинском округе есть большой запрос на модернизацию первичного медицинского звена, обеспечение кадрами. Действуют программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», которые доступны также и для сотрудников, работающих на Большеколпанской территории.

Образование

В этом году выделено 5,5 млн рублей на ремонт дошкольного отделения Большеколпанской школы. В следующем году будет восстановлен школьный тир. Также Большеколпанская школа попала в региональную программу реновации, и в 2027-2028 году будет проведен капремонт. В школе продолжают функционировать профильные – агротехнические – классы. Помимо АО «Гатчинское», у школы появилось еще два партнера – аграрный и ветеринарный университеты.

Для решения кадрового вопроса с 2024 года в Гатчинском округе запущен муниципальный проект «Гатчинский учитель» (компенсация аренды жилья, приобретение за счет бюджета муниципальных квартир, введение звания «Почетный учитель Гатчинского округа» и т.д.) и проект реновации школ.

Инвестиции

В Гатчинском округе реализуется более 60 инвестиционных проектов на общую сумму 71 млрд рублей, что обеспечит создание более 4 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий за 2024 год составил более 20 млрд рублей. Увеличен кредитный портфель Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, а также повышены предельные размеры субсидий.

На Большеколпанской территории в 2025-2026 годах будет проведена модернизация птицеводческого оборудования в птичнике репродуктора 2 порядка на племенной птицефабрике «Войсковицы». В 2025-2028 годах – строительство на территории АО «Гатчинское» двора животноводческого комплекса для беспривязного содержания 370 голов крупного рогатого скота сухостойного периода и нетелей с системой навозоудаления. Запланировано строительство двух навозохранилищ емкостью 10000 кубометров.

ЖКХ

Гатчинский округ первым в области начал масштабную модернизацию инженерной инфраструктуры. В 2021 году было заключено трехстороннее концессионное соглашение, в рамках которого утверждена адресная инвестиционная программа на период до 2039 года, куда включены конкретные объекты жилищно-коммунального комплекса и мероприятия.

Колпаны – единственная сельская территория, которая сбрасывает стоки на очистные сооружения Гатчины. В 2025 году стоит задача спроектировать капитальное строительство новой главной канализационно-насосной станции в Больших Колпанах и строительство двух веток напорного коллектора в сторону Комбикормового завода с переброской в канализационную сеть Гатчины и транспортировкой стоков на очистные сооружения Гатчинского водоканала.

В рамках концессионного соглашения на территории Больших Колпан на 2027 год запланирован капремонт канализационных сетей на Садовой улице и улице Казначеева.

Дороги и дворы

На Большеколпанской территории в 2026 году предстоит ремонт Восточного переулка в деревне Вопша, Речного переулка в Малых Колпанах, Крайней улицы в Химози. На 2027 год запланирован ремонт асфальтового покрытия в Парицах, в 2028-м – в Хинколово и Новом Хинколово. Также составлена объемная программа ремонта дворовых территорий, детских, спортивных и контейнерных площадок в населенных пунктах Большеколпанской территории на десять лет вперед.

После выступлений жители задали много вопросов, среди которых лидировали обращения по поводу скашивания борщевика. Как напомнила Людмила Нещадим, по закону ответственность за своевременную ликвидацию злостного сорняка несет собственник земельного участка.

Также участники встречи поднимали вопросы газификации, вывоза мусора, жаловались на отсутствие магазинов в пешей доступности и неудовлетворительную работу управляющей компании. Все поступившие вопросы были зафиксированы в протоколе, и ответы будут даны в течение месяца.

- Очень приятно было услышать от жителей Большеколпанского теруправления слова благодарности в адрес администрации – за новые детские площадки, ремонт улиц, благоустройство. Благодаря таким открытым обсуждениям удается собрать предложения и замечания жителей. Постоянный отклик необходим, чтобы вносить коррективы в наши планы. Только общими усилиями мы сможем сделать Гатчинский округ и всю Ленинградскую область тем местом, где хотелось бы жить, работать, учиться и созидать, – прокомментировала Людмила Нещадим встречу с жителями.

Андрей Соколов