«После боя сердце просит музыки вдвойне!»

Участниками первых интерактивных экскурсий стали трудовые бригады Молодежного центра Гатчинского округа.

Очередной проект АНО «Гатчинская мельница» и музея гатчинского патефона - победитель конкурса социальных проектов 2025 года – реализуется при поддержке администрации Гатчинского муниципального округа с использованием средств субсидии. На открытии команду проекта и первых экскурсантов поздравила главный специалист комитета по местному самоуправлению администрации Гатчинского округа Людмила Филимонова.

Вниманию гостей были представлены подлинные вещи и документы военных лет из семейных архивов гатчинцев, а также экспонаты, предоставленные командиром поискового отряда «Искра» Андреем Клементьевым.

Четыре десятка юношей и девушек узнали много нового об истории Гатчины, познакомились с коллекцией действующих патефонов кооперативной фабрики «Граммофон», которые выпускались с 1931-го по 1941-й годы в Красногвардейске (Гатчине).

Кто бы мог подумать, что сегодня, столкнувшись с проблемами мобильной связи, люди по-другому станут смотреть на простые, но надежные механические устройства, которым не нужны ни интернет, ни генератор, ни электричество… В музее молодежь с любопытством рассматривала патефоны, которым уже 90 лет, а они работали - и будут работать.

Фабрика «Граммофон» - одно из ведущих предприятий Советского Союза по выпуску портативных граммофонов - располагалась на проспекте 25 Октября и была самым крупным предприятием довоенного Красногвардейска: население города составляло 40 тысяч человек, из них около двух тысяч работало на фабрике.

Руководитель проекта, директор АНО «Гатчинская мельница» Анатолий Горбатенко рассказал о работе фабрики в годы войны: переходе на производство минных взрывателей и переезде в Ленинград, о том, как «воевал» гатчинский патефон, какие песни поднимали настроение и боевой дух на фронте.

Песни военных лет не забыты. Они звучат в фильмах, на концертах, их поют хором. Ребята послушали музыку на патефоне. И даже исполнили вместе одну из самых известных песен, перекликающуюся с гатчинской историей военной авиации. Это жизнерадостная песня «Первым делом - самолеты», написанная в 1945 году, из кинофильма «Небесный тихоход».

А потом было дружеские чаепитие, во время которого Анатолий Горбатенко ответил на вопросы ребят. Например, прозвучал вопрос-просьба узнать, нет ли в числе работников фабрики «Граммофон» родственников экскурсантов. Также ребята интересовались, как составить свою родословную, спрашивали, как работают механические устройства, представленные в экспозиции. В итоге, чтобы узнать обо всем подробнее, решили прийти в музей еще раз.

Татьяна Можаева