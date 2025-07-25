Ветераны СВО постигают азы предпринимательства

Базовой площадкой для реализации проекта стал региональный Фонд поддержки предпринимательства. Как уточняет пресс-служба областного правительства, опытные наставники помогают начинающим предпринимателям проанализировать бизнес-идеи и найти им практическое применение, разобраться в современных тенденциях развития рынка, определить свою целевую аудиторию и форму регистрации бизнеса, узнать о вариантах налогообложения и подготовить бизнес-проект для получения гранта до 750 тыс. руб.

Слушатели пришли с бизнес-идеями из разных сфер: сельское хозяйство, автосервис, индустрия красоты, разведение породистых собак. По итогам обучения 17 выпускников защитили свои проекты в общей сложности на сумму 17 239 129 рублей.

О развитии этого направления губернатор Александр Дрозденко недавно докладывал председателю кабмина Михаилу Мишустину: в регионе формируется долгосрочная программа поддержки бизнеса участников СВО из серии грантов от 750 тысяч до 10 млн рублей. Помимо грантовой поддержки и образовательных услуг ветераны СВО могут рассчитывать на налоговые льготы и льготные кредиты.

Об эффективности и востребованности программы «Бизнес Героев 47» можно судить по примеру Анатолия ХИЛЬКО: ветеран специальной военной операции получил по итогам обучения грант в размере 750 000 рублей на развитие агробизнеса. Предприниматель планирует выращивать овощи и зелень, для чего ему необходимо построить парники с автоматической системой полива.

Несколько слов о герое: Анатолий Хилько пошёл на СВО добровольцем, заключил контракт в 2023 году, после ранения в конце прошлого года был уволен в запас по состоянию здоровья. В Фонде «Защитники Отечества» ему рассказали о программе «Бизнес Героев 47», которую он успешно освоил. Начинающий предприниматель уже продумывает развитие своего дела: готовит документы на дополнительный грант, чтобы приобрести земельный участок и сельскохозяйственную технику.

Помимо участия в программе «Бизнес героев 47», вернувшиеся с передовой ветераны смогут найти применение своей деловой жилке и в проектируемом на площадке Мультицентра социальной и трудовой интеграции в бизнес-инкубаторе для участников СВО во Всеволожске. Здесь появятся предприятия в формате «народного ВПК», которые смогут организовать ветераны СВО для поддержки своих товарищей на передовой.

Как подчёркивает глава региона, важно, чтобы каждый воин нашел себя в мирной жизни. Специалисты действующего здесь Кластера комплексного сопровождения, реабилитации и адаптации помогают с протезированием, профессиональной подготовкой и переподготовкой. Губернатор заверяет, что «предпринимательские инициативы героев, которые получили инвалидность, но хотят помогать фронту, получат поддержку из бюджета в виде субсидий».

Важно напомнить, что в Кластере участники и ветераны СВО получают новые гражданские профессии и помощь с трудоустройством, медицинскую реабилитацию и психологическую поддержку, юридическое и социальное сопровождение, протезирование, комфортное проживание в адаптивной среде.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области

Фото: lenobl.ru