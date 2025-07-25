Ветераны СВО постигают азы предпринимательства
Завершилось обучение по образовательной программе для участников специальной военной операции, планирующих открыть собственное дело, «Бизнес героев 47». На первый поток обучения было подано 80 заявок, 52 человека прошли обучение.
Базовой площадкой для реализации проекта стал региональный Фонд поддержки предпринимательства. Как уточняет пресс-служба областного правительства, опытные наставники помогают начинающим предпринимателям проанализировать бизнес-идеи и найти им практическое применение, разобраться в современных тенденциях развития рынка, определить свою целевую аудиторию и форму регистрации бизнеса, узнать о вариантах налогообложения и подготовить бизнес-проект для получения гранта до 750 тыс. руб.
Слушатели пришли с бизнес-идеями из разных сфер: сельское хозяйство, автосервис, индустрия красоты, разведение породистых собак. По итогам обучения 17 выпускников защитили свои проекты в общей сложности на сумму 17 239 129 рублей.
О развитии этого направления губернатор Александр Дрозденко недавно докладывал председателю кабмина Михаилу Мишустину: в регионе формируется долгосрочная программа поддержки бизнеса участников СВО из серии грантов от 750 тысяч до 10 млн рублей. Помимо грантовой поддержки и образовательных услуг ветераны СВО могут рассчитывать на налоговые льготы и льготные кредиты.
Об эффективности и востребованности программы «Бизнес Героев 47» можно судить по примеру Анатолия ХИЛЬКО: ветеран специальной военной операции получил по итогам обучения грант в размере 750 000 рублей на развитие агробизнеса. Предприниматель планирует выращивать овощи и зелень, для чего ему необходимо построить парники с автоматической системой полива.
Несколько слов о герое: Анатолий Хилько пошёл на СВО добровольцем, заключил контракт в 2023 году, после ранения в конце прошлого года был уволен в запас по состоянию здоровья. В Фонде «Защитники Отечества» ему рассказали о программе «Бизнес Героев 47», которую он успешно освоил. Начинающий предприниматель уже продумывает развитие своего дела: готовит документы на дополнительный грант, чтобы приобрести земельный участок и сельскохозяйственную технику.
Помимо участия в программе «Бизнес героев 47», вернувшиеся с передовой ветераны смогут найти применение своей деловой жилке и в проектируемом на площадке Мультицентра социальной и трудовой интеграции в бизнес-инкубаторе для участников СВО во Всеволожске. Здесь появятся предприятия в формате «народного ВПК», которые смогут организовать ветераны СВО для поддержки своих товарищей на передовой.
Как подчёркивает глава региона, важно, чтобы каждый воин нашел себя в мирной жизни. Специалисты действующего здесь Кластера комплексного сопровождения, реабилитации и адаптации помогают с протезированием, профессиональной подготовкой и переподготовкой. Губернатор заверяет, что «предпринимательские инициативы героев, которые получили инвалидность, но хотят помогать фронту, получат поддержку из бюджета в виде субсидий».
Важно напомнить, что в Кластере участники и ветераны СВО получают новые гражданские профессии и помощь с трудоустройством, медицинскую реабилитацию и психологическую поддержку, юридическое и социальное сопровождение, протезирование, комфортное проживание в адаптивной среде.
Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области
Фото: lenobl.ru