Ленобласть начинает реставрацию крепости Корела
О начале самой масштабной в истории крепости Корела реставрации сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Приозерский район.
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«На первом этапе работы пройдут в Круглой башне, Северо-Западной и Юго-Западной куртинах, Клок-бастионе, Старом Арсенале, Пороховом погребе и Кавальер-бастионе.
На втором этапе реставраторы будут восстанавливать Юго-Восточную и Северо-Восточную куртины, Басту-бастион, Новый арсенал и Тенали с воротами.
Поручил, так организовать реставрацию, чтобы музей и крепость продолжили работу и принимали гостей.
Планируемый объем финансирования — 700 млн рублей. Проектные работы — 2025-26, реставрационные работы на площадке — 2027-29 годы», — прокомментировал Александр Дрозденко.
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