«Земские учителя» приедут в Ленинградскую область

В новом учебном году учитель начальных классов Сергей Филатов из Московской области будет работать в Ущевицкой начальной школе Волосовского района, Ольга Мазова из Костромской области – учителем начальных классов в Волховской школе №5, Елена Колокольникова из Республики Карелия – учителем физики в Лесколовском центре образования, учитель физики Марина Ронжина из Республики Татарстан – в Приморском центре образования, Елена Попова из Курской области – учителем математике в Шумской школе Кировского района, Ольга Юшкова из Приморского края – учителем английского языка в Лужской школе №5, учитель информатики Анна Левкова из Нижегородской области – в Сосновском центре образования, Елена Пурзикова из Хабаровского края – учителем русского языка и литературы в Сланцевской школе №3, учитель физики Виктория Закарян из Ростовской области – в Сиверской гимназии, а Александра Жбанникова из Волгоградской области – учителем начальных классов в Янегской школе.

В рамках программы учителям предоставляется выплата в 1 миллион рублей и служебное жильё.

Программа «Земский учитель» реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Благодаря ей в Ленинградскую область уже переехали 28 педагогов.