От свалки до переработки

Полигоны — это территории, на которых отходы просто сваливаются и разравниваются бульдозером. Они не предполагают переработку и не позволяют извлекать полезные компоненты из мусора. На таких объектах мусор накапливается, и в процессе их разложения выделяются вредные вещества, включая метан, один из мощнейших парниковых газов. Таким образом, полигоны создают серьезные экологические риски.

Комплексы по обработке отходов (КПО), напротив, применяют современные технологии для переработки и утилизации отходов. Это высокотехнологичные предприятия, которые используют конвейерные линии, сепараторы и другие устройства для эффективной сортировки мусора и извлечения вторичных материальных ресурсов. Кроме того, на КПО отходы не только сортируют, но и применительно к пищевым отходам осуществляется утилизация посредством превращения в технических грунт. Техногрунт может быть использованы в строительстве, в частности при строительстве дорог.

Эти процессы позволяют значительно снизить объем отходов, отправляемых на полигоны, и повысить долю переработки. В большинстве современных комплексов достигается 100% сортировка отходов, что позволяет уменьшить нагрузку на экологию и существенно сократить размещение неперерабатываемых «хвостов» отходов. В 2024 году обработка ТКО в России достигла 53,3%, утилизация выросла до 9 %.

Опасность подмены понятий

Заявления о том, что можно поставить знак равенства и приравнять КПО к полигонам не только вводит в заблуждение, но и препятствует внедрению эффективных методов обращения с отходами. Антон Бучнев подчеркивает, что такие заявления возможно могут быть вызваны желанием сохранения старых полигонов и заработка на них, а не в развитии современных технологий.

- Мы видим, как часть полигонов, в том числе и известные исключены из проекта новой Территориальной схемы обращения с отходами Ленинградской области, а некоторые не получили КЭР от Росприроднадзора, - комментирует Антон Бучнев, - Ошибочное мнение о том, что КПО и полигоны аналогичны, приводит к введению в заблуждение граждан с целью создания протестной активности. Это, в свою очередь, затрудняет прохождение проектирования, общественных слушаний проектов по строительству новых КПО, отвечающих всем экологическим требованиям, и замедляет движение к устойчивым экологическим решениям.

Существует множество успешных примеров внедрения технологий переработки.

Будущее управления отходами заключается в прежде всего их детальной сортировке по фракциям и направлении их на переработку (утилизацию) с целью дальнейшего использования полученного материала для производства других товаров.

Например, из старой ПЭТ бутылки производитель (переработчик мусора) сделает флексу или гранулы. В дальнейшем это сырье покупает производитель бутылок или одежды и делает из нее товар. В самом начале этой экономической и экологической цепочки стоит региональный оператор с КПО, который позволяет качественно отобрать сырье для дальнейшего использования.

Понимание и признание различий между полигонами и комплексами по обработке отходов крайне важно для формирование общественного мнения и поддержки современных инициатив в сфере утилизации. Внимание к нашим отходам и понимание всей цепочки движения отходов, от сортировки до производства товаров (утилизации) — это дорога к обеспечению чистого и безопасного будущего для нас всех.