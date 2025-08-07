Коммунар: открытый диалог

Сети, дворы и дороги

На Коммунарской земле сделано немало, но впереди дел еще больше. В 2026 году запланирован ремонт автодорог в микрорайоне Ремиз, подъездной дороги к стадиону и дворовых подъездов на Школьной улице. В 2027-2030 будут последовательно отремонтированы Дачная улица, Первомайская, Родниковая, Ручьевая, Придорожная, переулки Рабочий, Красный и Молодежный. Асфальтирование ждет Школьную улицу и целый перечень переулков с красивыми названиями: Сосновый, Тополиный, Ивовый, Березовый, Восточный, Липовый, Солнечный, Кленовый и Звездный. Завершится пятилетка ремонтом Сельской и Средней улиц и Мирного переулка.

С 2026 по 2030 год будут благоустроены дворы на Гатчинской и Школьной улицах, на Садовой, Павловской и Пионерской, а также на ул. Бумажников и Ленинградской шоссе.

В 2026 году в Коммунаре обустроят детскую площадку на Ижорской, 18, 30 и отремонтируют спортплощадки на ул. Бумажников, 2, Садовой, 8 – Гатчинской, 8. В 2027-2028 запланировано обустройство детских площадок на Советской, 6, Павловской, 2, ул. Бумажников, 5 и 7.

В 2026-2028 в Коммунаре будет проведен ремонт нескольких участков наружной теплотрассы. Сейчас ведется строительство 6,5 км сетей водоснабжения частного сектора на Антропшинской улице стоимостью более 185 млн рублей. Работы должны завершиться до конца года. В планах Леноблводоканала, который обслуживает Коммунарскую территорию, разработать инвестиционную программу реконструкции канализационно-очистных сооружений в Коммунаре.

Здравоохранению в Коммунаре быть!

Как обстоят дела с медициной в Коммунаре, и что планируется в ближайшее время? Исполняющий обязанности главного врача Гатчинской клинической межрайонной больницы Ростислав Павлов выступил на встрече с жителями Коммунара, рассказал о текущей ситуации и ответил на вопросы.

Коммунарская поликлиника неплохо укомплектована кадрами: в учреждении работает шесть терапевтов, два врача общей практики, хирург, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, гинеколог и пять педиатров.

Достигнуты показатели по диспансеризации, регулярно проводятся профосмотры, проблемы с поставками вакцин преодолеваются, и на сегодняшний день хорошо налажено взаимодействие между Коммунаром и центральным подразделением КМБ в Гатчине: функционирует система оказания качественной высокотехнологичной помощи пациентам.

Средняя заработная плата врачей в Коммунаре, в том числе и благодаря губернаторской поддержке, составляет 135 тысяч рублей, зарплата младшего и среднего медперсонала – 75 тысяч рублей. Это хороший результат, и кадры идут работать в Коммунар.

Есть проблемы, связанные с нехваткой кабинетов в Ново-Антропшино, но этот вопрос будет решен, запланировано проектирование и строительство нового врачебного пункта. Также в планах – капремонт Кобраловской амбулатории и восстановление кабинета врачей общей практики в Коммунаре на ул. Куралева.

Ростислав Владимирович подчеркнул, что КМБ стремится к 100% комплектации кадрами, чтобы минимизировать привлечение узких специалистов для консультаций извне и не заставлять людей лишний раз ездить в Гатчину – врачи узких специальностей должны вести прием в Коммунаре на постоянной основе.

Стратегически важный пункт – открытие рентгенологического кабинета в Коммунарской поликлинике. В 2025-2026 гг. запланирована подготовка проектно-сметной документации, и в 2027 будет поставлено оборудование. «Рентген в поликлинике Коммунара будет», – заверил Павлов.

Участники встречи благодарили за организацию выездных приемов узких специалистов и просили продолжить эту практику. Теперь в Коммунаре ждут невролога и эндокринолога. Главврач ответил коротко: «Будут!».

Прозвучал вопрос про обещанную медицинскую помощь в новом реабилитационном центре в Коммунаре, который, по заявлению правительства Ленобласти, должен обеспечивать первичную медико-санитарную и неотложную помощь жителям Коммунара в объеме 250 посещений в смену. Жители ждут. Ростислав Павлов ответил, что взаимодействие с центром «XXI век» будет налажено: «Если нет, то сделаем сами».

- Реорганизация гатчинской системы здравоохранения продолжается. Коммунар развивается, мы активно взаимодействуем с администрацией, и каждый житель Коммунара и окрестностей будет получать качественную медицинскую помощь. Мы работаем над финансовой составляющей, чтобы медики хотели здесь работать. Здравоохранению в Коммунаре быть! – резюмировал Ростислав Павлов.

Где построят новую школу?

2026 год обещает быть «урожайным» на реновации в образовании: откроется новый детский сад на 180 мест в массиве Ижора; в июле будет сдано в эксплуатацию здание спортивной школы (подрядчик надёжный, темпы работ выдерживает); с 1 января начнётся модернизация Коммунарской школы №1.

Одна из задач – строительство новой школы на 800 мест для молодого растущего города – уже в процессе решения. Готовится технико-экономическое обоснование и ведется поиск подходящего земельного участка.





Кому – баню, кому – бассейн

На встрече и в ходе личного приёма главы администрации поступило много вопросов. Получив обращение от жителей, Людмила Нещадим дала поручение проработать вопрос ремонта муниципальной бани. Также администрация поможет ветеранскому активу отремонтировать помещение, пока не подобрали более просторное.

Коммунарцы поблагодарили за нормализацию работы автобуса № 528 маршрута, но попросили скорректировать расписание, иначе пассажиры поздней электрички не успевают на последний автобус. Запрос уже направлен в областной комитет по транспорту – для содействия.

Жители поинтересовались, когда в Коммунаре появится новый бассейн: тот, который есть сейчас – 1981 года постройки, устарел морально и физически.

- Давайте последовательно. Завершим строительство спортивной школы, на которое получили добро и финансы от губернатора, за это время надо решить вопрос с земельным участком и точками подключения к инженерной инфраструктуре, чтобы по плану начать проектирование и строительство бассейна, – ответила Людмила Николаевна.

Благоустройство территории жилого комплекса «Город детства» начнется после признания судом этого участка муниципальной собственностью. Дома были сданы еще в 2017-м, а прилегающая территория до сих пор в ненадлежащем состоянии. Глава Коммунарского территориального управления Вера Пыжова пояснила, что земельный участок, на котором стоят многоквартирные дома, находится в частной собственности. Сейчас идет судебный процесс по изъятию земли и передаче ее в муниципальную собственность. Только тогда можно будет на законных основаниях направить бюджетные средства на благоустройство этого двора.

В общем, Коммунар продолжает развиваться. Планы дорожных работ и ремонтов ЖКХ расписаны на пятилетку, десяток проектов благоустройства ждет своего часа. Людмила Нещадим поблагодарила жителей за активную позицию и честный разговор. Все обращения и вопросы обязательно получат ответы и, по возможности, решение.

Екатерина Дзюба