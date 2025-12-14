Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

15.12.2025 с 09:00 до 17:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет промзона, АЗС, АГЗС.

 

15.12.2025 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское(частично).

 

15.12.2025 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

КП «Павловские дачи»,

КП «Павловский посад»,

Массив «Дачный»,

д. Марьино

 

15.12.2025 с 10:00 до 17:00 примерно на 3-4 часа

Пудомягское ТУ:

Массив Березовая Роща, СНТ «Луч»,

СНТ «Виктория»,

СНТ «Прибой»,

СНТ «Строитель»,

п. Кобралово (частично).