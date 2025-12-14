Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
15.12.2025 с 09:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет промзона, АЗС, АГЗС.
15.12.2025 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское(частично).
15.12.2025 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
КП «Павловские дачи»,
КП «Павловский посад»,
Массив «Дачный»,
д. Марьино
15.12.2025 с 10:00 до 17:00 примерно на 3-4 часа
Пудомягское ТУ:
Массив Березовая Роща, СНТ «Луч»,
СНТ «Виктория»,
СНТ «Прибой»,
СНТ «Строитель»,
п. Кобралово (частично).
