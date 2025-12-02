Гатчинский сквер Спасателей – к 35-летию МЧС

В первый день декабря Ленинградскую область посетил с рабочим визитом министр МЧС РФ Александр Куренков. Свой визит он начал с возложения цветов к мемориалу жертвам нацистского геноцида в Зайцево – вместе с губернатором Ленобласти, после чего в Гатчине состоялось открытие сквера Спасателей, приуроченное к 35-летию создания Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

Новый сквер появился на Аэродроме на пересечении улиц Слепнёва, Генерала Кныша и бульвара Авиаторов. Здесь вымощены пешеходные дорожки, поставлены скамейки, разбиты газоны с вечнозелеными растениями, оборудованы современные детские площадки, велопарковки, весной появятся ухоженные цветники. В честь юбилейной даты в сквере посажена аллея из 35 елей. Доминантой нового общественного пространства стал памятник сотрудникам МЧС – героям-пожарным и спасателям, в том числе участвующим в специальной военной операции. Монумент выполнен в форме пожарной каланчи с символикой ведомства – белой звездой надежды и спасения. На четырех гранях памятника – горельефы, изображающие пожарных-спасателей разных эпох.

Эскизный проект монумента был разработан при участии начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области, генерал-лейтенанта внутренней службы Евгения Дейнеки. На создание сквера из областного бюджета было выделено 62,5 млн рублей.

- Сегодня город воинской славы Гатчина обрел новый памятный комплекс. Это значимое мероприятие проходит в год 35-летия МЧС России. За эти годы Министерство прошло долгий путь становления и развития, а сотрудники чрезвычайного ведомства стали символом уверенности в том, что помощь всегда придет. Сегодняшнее событие – знак глубочайшей признательности всем, кто, не жалея собственных сил, а порой и рискуя жизнью, спасает людей, попавших в беду, – подчеркнул Александр Куренков. – Пусть этот монумент напоминает будущим поколениям о подвигах наших сотрудников, чьи имена навеки вписаны в историю Министерства. Открытие памятного комплекса – результат совместной работы МЧС России, региональных и местных властей. Хочу выразить искреннюю благодарность губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, главе администрации Гатчинского округа Людмиле Нещадим и всем, кто принимал участие в реализации этого значимого проекта словом и делом.

Глава МЧС выразил уверенность, что сквер Спасателей станет местом памяти, силы и единства: здесь будут встречаться ветераны и молодые специалисты, семьи героев, жители и гости Гатчины, все те, для кого слова «Служу России» не просто девиз, а призвание.

Также в этот день министр и глава 47 региона осмотрели технику, поступившую на вооружение пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области: на плацу перед Гатчинским дворцом были выставлены образцы пожарных машин на базе КамАЗа и МАЗа. Александр Куренков вручил сертификаты на новые машины подразделениям МЧС разных районов Ленобласти. Современную пожарно-спасательную технику получили две организации: «Леноблпожспас» и спецуправление МЧС по Ленобласти.

В завершение на встрече с личным составом Ленинградского пожарно-спасательного гарнизона состоялось награждение особо отличившихся сотрудников МЧС. На сцене Гатчинского дворца Александр Куренков и Александр Дрозденко вручили спасателям ведомственные и региональные награды. Медали МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС» получили пятеро сотрудников, еще пятерых огнеборцев наградили медалью «За спасение на пожаре». Благодарственных писем губернатора Ленинградской области удостоены шесть человек.

- В 35 лет жизнь только набирает обороты. И сегодня, в юбилей – в День создания МЧС России, мы чествуем вас – тех, на ком держится эта служба. Вы работаете для человека, во имя жизни. Невзирая на все трудности, которые есть у вас, вы делаете большое дело, вы спасаете жизни и предотвращаете катастрофу, – сказал Александр Дрозденко.

Андрей Соколов

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области