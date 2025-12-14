«Бунт, исполненный отваги»

В первом разделе коллекции представлены официальные документы следствия и суда над участниками восстания, проекты планировавшихся ими преобразований, письма, литературные произведения, многочисленные записки и воспоминания. Списки подсудимых, печатные и рукописные перечни вариантов назначений наказаний за преступления, выдержки из уложений, уставов, указов и других правовых документов, имеющих отношение к декабристам, собраны в раритетном издании 1826 года.

На портале Президентской библиотеки также доступен учебный фильм «1825 год. Размышления о судьбе России», в котором историк и публицист Яков Гордин рассказывает о социально-политическом устройстве России в первой четверти XIX века, о предпосылках, причинах и ходе восстания декабристов, а также о его влиянии на развитие общественно-политической мысли в России.

Публицист, педагог Кирик Левин в издании 1906 года «Декабристы: история вооруженного восстания 14 декабря 1825 г.» подробно описывает это событие, отмечая, что оно «потрясло всю Россию своею безумной смелостью и величием замысла». Левин пишет, что начиналось всё в 1815 году «с небольшого кружка молодых офицеров Семёновского полка, решивших бросить кутежи и пустую великосветскую жизнь». Молодые люди объединились в «артель» для «чтения иностранных газет и бесед по вопросам русской жизни». Политические требования будущих декабристов сводились к отмене крепостного права и замене самодержавия другой формой правления – либо конституционной монархией, либо республикой. Когда император Александр I узнал о существовании «артели», приказал её закрыть. Этого было достаточно, «чтобы положить начало тайным обществам», самым «замечательным» из которых, по мнению автора книги, был «Союз благоденствия», заменивший собой «Союз Спасения».

«Союз благоденствия» состоял из двух отделов, которые назывались думами. На севере – Петербургская дума, на юге – Тульчинская. Позднее они стали называться Северным и Южным обществами. Император и приближённые к нему министры догадывались об их существовании, «боялись, подозревали многих лиц в участии в обществе, но на след никак не могли напасть». Александр Сергеевич Пушкин с некоторыми из будущих декабристов был в самых дружеских отношениях, но и он ничего не знал о существовании «Союза благоденствия». Впоследствии поэт очень сожалел, что декабристы не приняли его в свою среду.

Восстанию на Сенатской площади предшествовал период так называемого междуцарствия. Наследником императора Александра I был его следующий по старшинству брат – великий князь Константин Павлович, который сочетался браком с женщиной не царственной крови и в 1821 году был вынужден отречься от права на престол, однако отречение не было официально опубликовано. Александр I издал манифест, в котором наследником объявлялся другой его брат – великий князь Николай Павлович. Об этом обстоятельстве знали лишь несколько человек во всей империи и поэтому, когда 18 ноября 1825 года Александр I скоропостижно скончался, гвардия присягнула Константину Павловичу, который был наместником Царства Польского и находился в Варшаве. Но тот дважды подтвердил отречение. Таким образом возникло безвластие, была назначена переприсяга, что в Российской империи «было чем-то невозможным», потому что присяга – это клятва, и гвардейцы, которые только что поклялись в верности одному императору, не понимали, почему они должны приносить клятву кому-то другому. Ситуацией воспользовалось Северное тайное общество, убедив часть гвардии, что новая присяга незаконна. Русский поэт, публицист Николай Огарёв писал: «…а в Петербурге в день присяги, / был бунт, исполненный отваги…»

Историк Яков Гордин отмечает, что восстание 14 декабря 1825 года часто называют «вялым, стоячим», но на самом деле это не так. Гордин полагает, что «лидерами тайного общества был разработан очень дельный боевой план». Стояла задача взять под контроль Зимний дворец, арестовать императорскую семью, после чего захватить Сенат и Петропавловскую крепость. Однако этот план не сработал, потому что начались разногласия внутри самого тайного общества. В результате декабристы – около 3 000 человек, оказались окружены правительственными войсками численностью в 12 000 штыков и сабель, которые удалось собрать императору Николаю I. Восставшие отчаянно защищались, отбивая атаки кавалерии, но против них «пустили артиллерию, и боевые порядки декабристов были расстреляны картечью в упор». В этот день было много убитых и раненых, в том числе и среди мирных людей, которые пришли на площадь. Восстание было подавлено.

Полгода работала следственная группа. В июне 1826 года учредили верховный уголовный суд. Виновными признали 289 человек. Пятерых приговорили к смертной казни четвертованием, которое позднее заменили на повешение. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с изданием 1916 года «Казнь пяти декабристов 13 июля 1826 года и император Николай I», автор книги – великий князь Николай Михайлович.

В августе 1826 года Александр Пушкин написал Петру Вяземскому: «Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна». По приговору суда более 120 человек были сосланы в Сибирь на каторгу или на поселение. Подробно об этом рассказывается в издании «Декабристы в Сибири» (1952). Этой же теме посвящён сборник Евгения Якушкина «Декабристы на поселении» (1926). В книгу вошли архивные документы, принадлежавшие трём поколениям семьи Якушкиных – декабристу Ивану Дмитриевичу, его сыну и внукам.

Отвечая на вопрос «Была ли декабристами достигнута их главная цель?», русский писатель, публицист, философ Александр Герцен сказал: «Пушечный гром, раздавшийся на Сенатской площади, разбудил целое поколение».