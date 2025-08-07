В Гатчине отключат холодную воду 8 августа
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет об отключении воды в Гатчине.
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с производством работ подрядной организацией ООО "Спецмонтаж" по капитальному ремонту сетей водопровода 08.08.2025г с 10:00 до 14:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресу:
г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 41, 2 подъезд.
09.08.2025г с 10:00 до 14:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресу: г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 41, 1 подъезд.
